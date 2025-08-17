Nagy az igény az elvonulásokra: csendkemping, az új nyaralós trend

Nagy az igény az elvonulásokra: csendkemping, az új nyaralós trend

Farkas Izabella
Írta 2025.08.17.

Amikor az ember a nyaralásra gondol, a legtöbben azonnal valamilyen élénk képet idéznek fel, amelyet a zugok zaja tölt meg: a tengerpart hullámzó vizének morajlása, a nyüzsgő városok kavalkádja, vagy éppen a természet nyers szépsége, amely körülölel minket. Azonban egy új trend születik világszerte, amely látszólag a nyüzsgést mellőzve, egy egészen másfajta pihenés élményét kínálja - ez pedig nem más, mint a „némaság-kemping”.

Mi is az a némaság-kemping?

A némaság-kemping egy olyan lehetőséget kínál, amely során a résztvevők teljes elvonultságban és csendben tölthetnek el időt, lehetővé téve számukra, hogy mélyebb kapcsolatba lépjenek önmagukkal és a körülöttük lévő világgal.

Ez az alternatív pihenési forma a mindfulness nevű tudatos jelenlét gyakorlatára épít, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevők elcsendesedjenek és a belső világukra fókuszáljanak.

A csendre és elvonultságra épülő programok során számos olyan tevékenységet kínálnak, amelyek során nem szükséges beszélni. Ezek közé tartoznak például a vezetett meditációk, a vezetés nélküli erdei séták, valamint a kreatív foglalkozások, mint a festés vagy az agyagozás.

