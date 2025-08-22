Hírességek, akik a buddhizmus útján találták meg önmagukat

Richard Gere
Az egyik legismertebb híresség, aki a buddhizmus felé fordult, nem más, mint Richard Gere. A színész évtizedek óta aktívan támogatja a tibeti buddhizmust, és személyes kapcsolatot ápol a Dalai Lámával. Gere a spirituális útkeresést a belső harmónia megőrzésének eszközeként látja, amely gyakran hiányzik a szórakoztatóipar zakatoló világában.
Uma Thurman
Uma Thurman szintén a buddhizmus elkötelezett híve, ami nem csoda, hiszen édesapja az első amerikai tibetológus. Azonban nem csak a családi háttér ösztönözte arra, hogy a buddhizmus útját járja; Thurman a meditáció és a buddhista tanítások segítségével talált rá az élet nyugalmára és belső egyensúlyára.
