Campona Varázslóiskola: ahol a tanév varázslattal kezdődik

Szeptemberben nemcsak az iskolák nyitják meg kapuikat, hanem a Campona is egy különleges tanévet indít, a Varázslóiskolát. A programsorozatot két hétvégén rendezik meg: 2025. szeptember 13–14-én, valamint szeptember 20–21-én. A rendezvény nyereményjátékokkal – ami szeptember 1-28-ig tart – is várja a látogatókat, a fődíj egy 300 ezer forint értékű Campona Ajándékkártya.

Mesés történet

A történet középpontjában Levi a lelkes varázslótanonc áll, akinek társa is van, Puszmók, a pimasz, de szerethető mini sárkány – ők ketten még játékosabbá teszik a kalandokat.

Varázslatos játékok és izgalmas nyeremények

A Campona szeptemberi varázsvilágában nemcsak élmények várják a látogatókat, hanem többféle nyereményjáték is – online és a helyszínen egyaránt.

Az AP kód nyereményjátékhoz legalább 10 ezer forint értékben kell vásárolni bármelyik Campona üzletben szeptember 1. és 28. között, majd a vásárlást igazoló blokk AP kódját fel kell tölteni a játék weboldalára – ehhez le kell tölteni az applikációt. A hónap végén sorsolják ki a nyereményeket: a fődíj egy 300 ezer forint értékű Campona Ajándékkártya.

Az online játék része a komment nyereményjáték is: négy héten keresztül különböző kérdésekre kell válaszolni a Campona Facebook-oldalán. Minden fordulóban kisorsolnak egy szerencsést, aki az első fordulóban 50 000 forint értékű Campona Ajándékkártyát, a második fordulóban pedig a CCC felajánlásából Reebok terméket nyerhet.

Helyszíni programok és nyeremények

A varázslótanoncoknak pecsétgyűjtő füzetbe kell összegyűjteni a „bájital hozzávalókat”, amelyek a Campona üzleteiben találhatóak. Ha minden hozzávalót (pecsétet) összegyűjtöttek, az infópultban vehetik át a nyereményüket.

A hétvégi – két hétvégén keresztül – bájitaltanórák végén pedig egy-egy szerencsés résztvevő megkapja a Kémia Mindenkinek program által fejlesztett kémiai társasjátékot.

A legkisebbek számára kézműves foglalkozások is lesznek: a gyerekek többek között készíthetnek varázspálcát, sárkányos ujjbábjukat és varázsgömböt is.

A szeptember tehát nemcsak az iskolakezdésről szól majd, hanem a közös élményekről, a felfedezés öröméről és a varázslatról – minden kedves látogatót szeretettel vár a Campona.