Campona Varázslóiskola: ahol a tanév varázslattal kezdődik

Mesés történet
A történet középpontjában Levi a lelkes varázslótanonc áll, akinek társa is van, Puszmók, a pimasz, de szerethető mini sárkány – ők ketten még játékosabbá teszik a kalandokat.
Varázslatos játékok és izgalmas nyeremények
A Campona szeptemberi varázsvilágában nemcsak élmények várják a látogatókat, hanem többféle nyereményjáték is – online és a helyszínen egyaránt.
Az AP kód nyereményjátékhoz legalább 10 ezer forint értékben kell vásárolni bármelyik Campona üzletben szeptember 1. és 28. között, majd a vásárlást igazoló blokk AP kódját fel kell tölteni a játék weboldalára – ehhez le kell tölteni az applikációt. A hónap végén sorsolják ki a nyereményeket: a fődíj egy 300 ezer forint értékű Campona Ajándékkártya.
Az online játék része a komment nyereményjáték is: négy héten keresztül különböző kérdésekre kell válaszolni a Campona Facebook-oldalán. Minden fordulóban kisorsolnak egy szerencsést, aki az első fordulóban 50 000 forint értékű Campona Ajándékkártyát, a második fordulóban pedig a CCC felajánlásából Reebok terméket nyerhet.
Helyszíni programok és nyeremények
A varázslótanoncoknak pecsétgyűjtő füzetbe kell összegyűjteni a „bájital hozzávalókat”, amelyek a Campona üzleteiben találhatóak. Ha minden hozzávalót (pecsétet) összegyűjtöttek, az infópultban vehetik át a nyereményüket.
A hétvégi – két hétvégén keresztül – bájitaltanórák végén pedig egy-egy szerencsés résztvevő megkapja a Kémia Mindenkinek program által fejlesztett kémiai társasjátékot.
A legkisebbek számára kézműves foglalkozások is lesznek: a gyerekek többek között készíthetnek varázspálcát, sárkányos ujjbábjukat és varázsgömböt is.
A szeptember tehát nemcsak az iskolakezdésről szól majd, hanem a közös élményekről, a felfedezés öröméről és a varázslatról – minden kedves látogatót szeretettel vár a Campona.
További részletek: https://campona.hu/aktualitasok/becsengettek-var-a-varazsloiskola-a-camponaban