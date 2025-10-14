„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás

A diétakultúra folyamatos nyomás alatt tartja a nőket, akik gyakran küzdenek a társadalmi elvárásokkal. A cikk bemutatja, hogyan hat a vékonyság iránti vágy a mindennapi életünkre.

Vékonyság mindenek felett, hiszen egy nő csak úgy lehet szép, ha karcsú, ugye?

Trendek

Már egészen kis tinikorunktól kezdve újabb és újabb diétákat próbáltunk ki a barátnőimmel. A tinimagazinok tele voltak velük, ezért ötletből nem volt hiány. Emlékszem, egyszer még valami őrült tojás-diétát is kipróbáltunk: egy teljes hétig ettük a főtt tojást, amitől én a végén már hánytam, az egyik barátnőm folyamatosan szellentett, a másik pedig hízott tőle. Még ma is mosolygok ezen, pedig ha belegondolunk, inkább szomorú, hogy 12 éves kislányként már ilyenekkel foglalkoztunk.

