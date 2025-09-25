Mit mondanak a buddhista tanítások az ősz energiájáról?

Amikor az ősz beköszönt, természetesen egyfajta visszahúzódási folyamat veszi kezdetét a természetben és az emberek életében is. A buddhista tanítások szempontjából az ősz különösen alkalmas időszak az elmélkedésre és a belső utazásra. Ahogyan a fák levetik lombjukat, úgy vonulhatunk mi is egy csendesebb, befelé forduló életmód irányába.

Az ősz, mint az elmélkedés ideje

Buddha tanításai szerint az évszakok változása kitűnő lehetőség arra, hogy figyelmünket a belső harmóniára, a szellemi növekedésre és a mélyebb önismeretre irányítsuk.

Az ősz csendes energiái segítenek megszabadulni a mérgező szokásoktól és gondolatoktól, hogy nyitottak lehessünk az új, pozitív inspirációkra.

