Mit mondanak a buddhista tanítások az ősz energiájáról?
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Mit mondanak a buddhista tanítások az...

Mit mondanak a buddhista tanítások az ősz energiájáról?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.25.

Amikor az ősz beköszönt, természetesen egyfajta visszahúzódási folyamat veszi kezdetét a természetben és az emberek életében is. A buddhista tanítások szempontjából az ősz különösen alkalmas időszak az elmélkedésre és a belső utazásra. Ahogyan a fák levetik lombjukat, úgy vonulhatunk mi is egy csendesebb, befelé forduló életmód irányába.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az ősz, mint az elmélkedés ideje

Buddha tanításai szerint az évszakok változása kitűnő lehetőség arra, hogy figyelmünket a belső harmóniára, a szellemi növekedésre és a mélyebb önismeretre irányítsuk.

Az ősz csendes energiái segítenek megszabadulni a mérgező szokásoktól és gondolatoktól, hogy nyitottak lehessünk az új, pozitív inspirációkra.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas
Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!

Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!
Ezért követ mindenhova a kutyám – Nem mindig hűségből teszi

Ezért követ mindenhova a kutyám – Nem mindig hűségből teszi
Melyik fából van a legtöbb Magyarországon? 7 érdekes tény hazánkról

Melyik fából van a legtöbb Magyarországon? 7 érdekes tény hazánkról
A 12 csillagjegy a legkedvesebbtől a leggonoszabbig

A 12 csillagjegy a legkedvesebbtől a leggonoszabbig
10 jele van, hogy megtaláltad az ikerlángodat és vele együtt a mély szerelmet

10 jele van, hogy megtaláltad az ikerlángodat és vele együtt a mély szerelmet
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK