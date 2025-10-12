Kellemes vasárnapi őszi időnk lesz. Legtöbb ennyi fokra számíts
iStock

Kellemes vasárnapi őszi időnk lesz. Legtöbb ennyi fokra számíts

Arany Inez
Írta 2025.10.12.

Ma, 2025. október 12-én Magyarországon mérsékelt hűvös őszi idő várható, a hőmérséklet általában 9-16°C között alakul a nap során.

Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 9-11°C között várható, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél gyenge, délnyugati irányból 10-15 km/h sebességgel fújhat.

Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet 12-14°C körül alakul, napos időre lehet számítani, esetleg kevés magas felhőzet zavarhatja meg a napsütést, eső nem várható. A szél továbbra is gyenge, változó irányú marad.

Délután 12 és 15 óra között a legmelegebb időszak következik, 15-16°C körüli csúcsértékekkel. Szélerősség erősödhet kissé, 15-20 km/h délnyugati széllel. Csapadék nem jellemző, időnként napos idő várható.

Kora este 15 és 18 óra között a hőmérséklet 13-14°C közé csökken, felhősödés fokozódhat, de csapadék továbbra sem valószínű. A szél mérsékelt, déli-direkt irányú.

