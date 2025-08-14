Ezt a három mondatot minden nap elmondják egymásnak a boldog párok

„Köszönöm, hogy vagy nekem”
A köszönet kifejezése nemcsak udvarias gesztus, de a hálával teli szavak még erősebbé teszik a kapcsolatot. Azok a párok, akik rendszeresen megköszönik egymás jelenlétét és támogatását, könnyebben átvészelik a nehéz időszakokat.
Ennek a mondatnak a jelentősége abban rejlik, hogy emlékezteti mindkét felet arra, mennyire értékelik egymást. A hétköznapi rohanásban néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni a bennünket körülvevő jóról. Egy egyszerű „köszönöm, hogy vagy nekem” emlékeztet arra, hogy a másik fél különleges számunkra.
