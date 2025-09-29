Te hogyan reagálsz, ha bókot kapsz? Ezt árulja el rólad a reakciód
Farkas Izabella
Írta 2025.09.29.

A bók a kommunikáció egyik legkedvesebb formája lehet, amikor mások elismerik az erőfeszítéseinket vagy megjelenésünket. Azok, akik szívből tudnak örülni a bókoknak és bátran meg is köszönik azokat, általában stabil önbizalommal rendelkeznek. Ők tudják, hogy a rájuk irányuló kedvesség hiteles és nem keresnek mögöttes szándékokat egy elismerő szóban. Az ilyen embereket gyakran a nyitottság és a pozitív életszemlélet jellemzi, amely sugárzik a kommunikációjukból, és könnyen fertőző is lehet a környezetükre.

Örülök neki és megköszönöm

Ez a természetességgel történő elfogadás sokszor nemcsak önbizalmuk erősségét, hanem önfejlesztési képességük iránti elköteleződésüket is mutatja. Az ilyen reakciót adók hajlamosak arra, hogy a pozitív visszajelzéseket beépítsék a személyes fejlődési céljaikba, erősítve ezzel motivációjukat és önértékelésüket.

