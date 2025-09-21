Bizalom teszt: Ha 10-ből 8 kérdésre igennel válaszolsz, bízol az emberekben
Unsplash

Bizalom teszt: Ha 10-ből 8 kérdésre igennel válaszolsz, bízol az emberekben

Farkas Izabella
Írta 2025.09.21.

A bizalom kérdése mindig is központi szerepet játszott az emberi kapcsolatokban. Legyen szó barátságról, munkahelyi együttműködésről vagy romantikus kapcsolatról, a bizalom minden esetben az alapját képezi ezeknek. De vajon mennyire bízunk meg másokban a mindennapokban? Vizsgáljuk meg a következő kérdések segítségével.

Mikor bízunk meg valakiben igazán?

A bizalom számos tényezőn múlik, amelyeket nem lehet egyszerűen egyetlen kérdés segítségével meghatározni. Ahhoz, hogy valóban meghatározzuk, mennyire bízunk az emberekben, érdemes különböző élethelyzetekben felmerülő kérdéseket megvizsgálni. Nézzük meg, hogyan válaszolnál az alábbi 10 kérdésre.

