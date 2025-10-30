Így újítsd fel a régi, kopott beltéri ajtókat – 12 inspiráció

Így újítsd fel a régi, kopott beltéri ajtókat – 12 inspiráció

Zabolai Margit
Írta 2025.10.30.

Adunk egy kis inspirációt az ajtófelújításhoz!

1/8 Így fesd újra!

Az ajtókat az újrafestés előtt érdemes leemelni és sík felületre fektetni. Távolítsd el a zárszerkezetet. Gondoskodj róla, hogy az ajtók teljesen tiszták és szárazak legyenek, majd egy csiszolópapírral finoman dörzsöld át a felületet. Nem kell leszedni a festéket, csak a felső, fényes réteget távolítsd el, hogy jól tapadó felületet kapj. Ha vannak üveg betétek, akkor azokat maszkold, hogy ne legyenek festékesek. Ez után NAGYON ALAPOSAN portalanítsd az ajtót, majd egy ecset vagy henger segítségével hordd fel a festéket egy rétegben. Egy csiszolópapírral ismét nagyon finoman dörzsöld át a felületet, majd jöhet a következő réteg. A teljes száradás után az ajtót visszateheted a keretre.

Különösen a régi, sokszor festett ajtók esetében fordulhat elő, hogy a festékréteg már szinte páncélt képez az ajtón, ilyenkor érdemes lehet valóban eltávolítani azt, de készült fel rá, hogy ez sokkal nagyobb munka lesz. A festékmarók a felületre kenve feloldják a régi rétegeket, de ezek használata mindenképpen nyitott ablakok mellett, sőt, ha megoldható, inkább szabadtéren ajánlott.

Ha tudsz szerezni egyet, egy hőlégfúvó nagy segítségedre lehet a vegyszermentes festékleszedésben: a forró levegőt mindig csak addig irányítsd a felületre, míg a festék elkezd púposodni, különben megég a fa. A felpúposodott festéket egy spatulával már egyszerűen letolhatod, de fontos, hogy mindig szálirányba haladj. A sík felületeken egészen haladós lesz a munka, a kazettás ajtók kis nútjaihoz, sarkaihoz már jó adag türelem kell. A festéshez válassz az igényeidnek megfelelő festéket: a lazúrok sejtetik a fa eredeti mintázatát is, az olajfestékek viszont megbocsátóbbak az esetleges hibákkal, sérülésekkel.

2/8 Milyenre fesd?

Ha igazán szép a fa ajtó alapanyaga, akkor akár pácolás vagy lakkozás után meg is hagyhatod az eredeti színét, de ez sajnos csak ritkán fordul elő, a legtöbb ajtó gyártásakor arra gondoltak, hogy úgyis festve lesz, ezért nem feltétlenül a legszebb fadarabokból készítették el őket.

A klasszikus fehér mindig jó választás, és világosnak, szellősnek mutatja a lakást, de el is engedheted a fantáziádat!

Olvass még a témában

3/8 Pasztell



Egy finom pasztell szín nagyszerű hátteret biztosíthat a bútoraidnak, és sokkal izgalmasabbá teszi a lakást.

