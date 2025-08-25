Befogadtál egy kóbor macskát? Teendők a családod és az ő egészsége érdekében

Állatorvosi ellenőrzés mielőbb
Az első és legfontosabb lépés, hogy az új macskát mielőbb elvitesd egy állatorvoshoz. A kóbormacskák gyakran fertőzések és élősködők hordozói, amelyeket az állatorvos alapos vizsgálattal és szükséges kezelésekkel tud megelőzni vagy gyógyítani. Az állatorvos tájékoztatása alapján a vakcinázás is kiemelten fontos, hogy megelőzzük az esetleges veszélyes betegségek kialakulását.
Ezen kívül fontos a mikrochip behelyezése is, amellyel biztosítani tudjuk, hogy ha a cica eltűnne, könnyebb legyen a visszajutása hozzád.
Fertőtlenítés és higiénia
A kóbor macska örökbefogadása előtt és után is érdemes otthonodat alaposan fertőtleníteni. A tisztaság nemcsak a macska, hanem saját családod egészsége érdekében is lényeges. Alaposan mosd ki a macska kellékeit, például a fekhelyét és a tálkáit. A lakásban való szőrmegtartalom csökkentése érdekében gyakori takarításra van szükség.
Ne felejtsd el, hogy a saját kézmosási szokásaidra is különösen ügyelj az új jövevénnyel való érintkezést követően! A fertőtlenítőszerek rendszeres használata ajánlott a baktériumok és vírusok terjedésének minimalizálása érdekében.