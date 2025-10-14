Szuper kreatív barkácsötletek gyerekekkel az őszi szünetre – olcsó, színes és kreatív

Az őszi szünet sok család számára jelent kihívást, amikor a gyerekekkel szeretnénk tartalmasan és kreatívan eltölteni az időt. Ilyenkor a barkácsolás kiváló választás lehet, hiszen nemcsak fejleszti a kicsik kreativitását, de közös élményeket is ad. Az alábbi barkácsötletek nem csupán színesek és kreatívak, hanem pénztárcabarát megoldások is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Levelekből készült műalkotások

Ahogy az ősz beköszönt, a lehulló falevelek rengeteg inspirációt adnak a kreatív alkotásra. A leveleket könnyedén be lehet gyűjteni egy családi séta alkalmával, majd otthon festhetünk, ragaszthatunk, vagy akár nyomatokat készíthetünk belőlük.

Egy egyszerű, de szórakoztató ötlet, hogy a gyerekekkel együtt készítünk levélképeket. Ehhez csak tempera, ecset, és természetesen sok-sok színes levél szükséges. Fessük meg a leveleket különböző színekre, majd nyomjuk őket papírra – így könnyedén készíthetünk gyönyörű lenyomatokat, melyek akár a lakás díszeivé is válhatnak.

A cikk folytatódik, lapozz!