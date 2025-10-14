Szuper kreatív barkácsötletek gyerekekkel az őszi szünetre – olcsó, színes és kreatív

Levelekből készült műalkotások
Ahogy az ősz beköszönt, a lehulló falevelek rengeteg inspirációt adnak a kreatív alkotásra. A leveleket könnyedén be lehet gyűjteni egy családi séta alkalmával, majd otthon festhetünk, ragaszthatunk, vagy akár nyomatokat készíthetünk belőlük.
Egy egyszerű, de szórakoztató ötlet, hogy a gyerekekkel együtt készítünk levélképeket. Ehhez csak tempera, ecset, és természetesen sok-sok színes levél szükséges. Fessük meg a leveleket különböző színekre, majd nyomjuk őket papírra – így könnyedén készíthetünk gyönyörű lenyomatokat, melyek akár a lakás díszeivé is válhatnak.
