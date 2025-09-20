Elkopnak a barátságok, ha tartós kapcsolatban élünk – Mit tehetünk ellene?

Amikor a barátok kicsit háttérbe kerülnek
Az új kapcsolat elején minden szabad percünket a partnerünkkel akarjuk tölteni. Ez teljesen normális – a pszichológusok szerint a szerelem első időszaka hasonló „függőségi állapotot” okoz, mint egy erős dopaminlöket. De ennek van ára: a baráti találkozók gyakorisága hirtelen csökken.
Egy, a University of Oxford kutatói által végzett felmérés szerint, amikor valaki új párkapcsolatba kezd, átlagosan két közeli barátját „veszíti el” az aktív kapcsolattartásból. Nem feltétlenül örökre, de az biztos, hogy kevesebb idő és energia jut rájuk.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/7Következő»