Elkopnak a barátságok, ha tartós kapcsolatban élünk – Mit tehetünk ellene?

Amikor belépünk egy komoly kapcsolatba, az életünk hirtelen teljesen más ritmust kap. Természetes, hogy a figyelmünk nagy része a párunkra irányul, hiszen izgalmas és új időszak kezdődik. Ugyanakkor sokan észre sem vesszük, hogy közben a barátságaink háttérbe szorulnak. De vajon miért történik ez, és hogyan tudjuk megőrizni a régi kapcsolatainkat, miközben a szerelmet is ápoljuk?

Amikor a barátok kicsit háttérbe kerülnek

Az új kapcsolat elején minden szabad percünket a partnerünkkel akarjuk tölteni. Ez teljesen normális – a pszichológusok szerint a szerelem első időszaka hasonló „függőségi állapotot” okoz, mint egy erős dopaminlöket. De ennek van ára: a baráti találkozók gyakorisága hirtelen csökken.

Egy, a University of Oxford kutatói által végzett felmérés szerint, amikor valaki új párkapcsolatba kezd, átlagosan két közeli barátját „veszíti el” az aktív kapcsolattartásból. Nem feltétlenül örökre, de az biztos, hogy kevesebb idő és energia jut rájuk.

