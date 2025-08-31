Miért van az, hogy a barátaid fárasztanak, a csend viszont feltölt?
Miért van az, hogy a barátaid fárasztanak, a csend viszont feltölt?

Farkas Izabella
Írta 2025.08.31.

Ahogy a mindennapok rohanó világában egyre többet foglalkozunk a körülöttünk lévő zajjal és stresszel, sokan találkoznak azzal az érzéssel, hogy a társasági élet, a barátok jelenléte időnként inkább kimerít, mintsem feltölt. Ez a jelenség nem jelenti azt, hogy kevésbé tisztelnénk vagy szeretnénk a környezetünkben lévő embereket, hanem sokkal inkább az egyén belső szükségleteiről, pszichológiai aspektusairól és energiaszintekről van szó.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A csend és magány ereje

Sokan nem is gondolnák, de a csend nem csupán a zaj hiánya, hanem egy aktív állapot, amely teret ad a belső békének és a gondolatok tisztázásának. Kutatások számos előnyét mutatták ki annak, amikor az emberek rendszeresen keresik a magányt és a csendet. Ilyen lehet a fokozott kreativitás, a jobb problémamegoldás és az érzelmi stabilitás fokozódása.

A csendben való elmerülés lehetőséget biztosít az önreflexióra, amikor az egyén képes átgondolni az életét, a céljait és a vágyait anélkül, hogy mások megjegyzései vagy elvárásai ezt befolyásolnák. Ez a jelenség különösen fontos lehet azok számára, akik introvertált személyiségjegyekkel rendelkeznek, hiszen ők kifejezetten a magányos tevékenységekben képesek feltöltődni.

