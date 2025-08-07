Barátként tekint rád, vagy beléd van habarodva? Így jöhetsz rá, mielőtt színt vallana

A testbeszéd mindent elárul
Az egyik legmegbízhatóbb jel arra, hogy valaki többet érez irántad, mint egyszerű barátság, a testbeszéd. Az apró gesztusok, mint például a szemkontaktus megtartása hosszabb ideig, a bőröd érintése vagy a gyakori mosolygás, mind olyan jelek, amelyek azt sugallhatják, hogy a másik szívesen merülne el a romantikusabb vizekben.
A testbeszéd azonban finom és gyakran tudattalan, éppen ezért fontos figyelmet fordítani az összes árulkodó jelre. Például, ha a másik gyakran hajol közelebb hozzád beszélgetés közben, az intimitás kereteinek bővítése is lehet.
