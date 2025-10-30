Balatonfüredi lakásvásárlás: ezért választják egyre többen második otthonuknak a Balaton fővárosát!

Akkor ismerkedjen meg az Anna Lakóliget által kínált prémium lakásokkal, amelyek többhektáros zöldövezetben biztosítanak jó befektetést és egy új életet a Balaton partján. Kérjen ajánlatot még ma, és 24 órán belül garantált választ kap megkeresésére!

Balatonfüred az elmúlt években a turizmus mellett a magyar ingatlanpiac egyik központi helyszínévé vált. A balatonfüredi lakásvárlás 2025-ben ugyanis több szempontból jó befektetés! Ön is szeretne egy saját ingatlant ezen a mesés helyen?

Hogy miért is annyira népszerű a balatonfüredi lakásvásárlás az emberek között, és miért választják sokan második otthonuknak vagy befektetésként a magyar tenger egyik legszebb környékét?

Ebben a cikkben minden szempontból megvizsgáltuk ezt a témát, és megnyugtató válaszokat találtunk azoknak, akik új életet akarnak kezdeni a Balaton partján, de azoknak is, akik egy kihagyhatatlan, értékálló befektetést keresnek.

A Balatonnál élni egy életstílus

Amiért az emberek többsége balatonfüredi lakásvásárláson gondolkozik, az kétségtelenül az, hogy itt élni nemcsak egy döntés, egy kis változás, hanem egy életstílus, amit csak azok értenek, akik ebbe korábban – például egy nyaralás során – belekóstoltak.

A város különleges atmoszférája azonban nemcsak nyáron, hanem minden évszakban magával ragadó. A csodálatos Tagore sétány, a kikötő, a gasztronómiai élmények, a vitorlások vagy a történelmi városrész mind-mind egy olyan életstílust adnak, amit más balatoni településen nehéz megtalálni.

Az elmúlt néhány évben ráadásul Balatonfüred vezetése is tudatosan sokat tett azért, hogy a város, és ez az életstílus-jelleg fejlődjön:

folyamatosak a felújítások, az új közterek, sétányok, kulturális terek és az egyéb befektetések;

nincs engedélyezve a túlzott lakóparkosodás, kizárólag tájba illő és prémium megoldások kapnak engedélyt;

a városközpont részlegesen elzárt a forgalomtól, így zöldebb, nyugodtabb és gyalogosbarát is lett egyben.

Ezek és a folyamatos infrastrukturális fejlesztések nemcsak az életminőséget növelik a városban, hanem az ingatlanok piaci vonzerejét és használhatóságát egyaránt magas szintre emelik.

Kétségtelen, hogy mindez nemcsak befektetői szempontból előnyös, hanem azok számára is vonzóbbá teszi a régiót, akik új életet szeretnének kezdeni a Balaton partján.

Biztos befektetés, stabil értéknövekedéssel

Hogy Balatonfüred milyen népszerű a prémium lakásvásárlók között, azt a leginkább talán a nyers számadatok mutatják meg. Az elmúlt néhány évben ugyanis a városban megduplázódott az újépítésű lakások négyzetméterára.

Ez nemcsak a régióban, hanem az ország egész területén példátlan, befektetői szempontból pedig a lehető legjobb tulajdonság.

Az árnövekedés oka a népszerűségből fakadó keresletnövekedés mellett leginkább abban keresendő, hogy a városban korlátozott a beépíthetőség.

Egy újépítésű lakás Balatonfüreden annyira ritka, hogy a kereslet sokkal nagyobb lett, mint a kínálat. Az ilyen típusú ingatlanok emiatt nagyon hamar elkelnek, illetve befektetésként biztosan könnyen eladhatók lesznek a későbbiekben is.

Befektetői szempontból azonban érdemes kiemelni még, hogy

a balatonfüredi ingatlanok éves kihasználhatósága még szezonális bérbeadás esetén is elérheti a 60-70 százalékot;

az éves hozam meghaladhatja a 8 százalékot, amivel az állampapír befektetések rögtön értelmüket vesztik;

a panorámás vagy partközeli lakások pedig nemcsak értéktartók, hanem értéknövelő tendenciát is képviselnek.

Ezek a trendek az utóbbi években változatlanul megmaradtak, és az előrejelzések szerint 2026-ban sem várható változás. Balatonfüred a régió, sőt az ország egyik legstabilabb ingatlanpiaca, ahol sem a megtérülés, sem az infláció hatásai miatt nem kell aggódniuk a befektetőknek.

Anna Lakóliget: egy új prémium lakópark Balatonfüreden

Amint azt fentebb már leírtuk, Balatonfüreden kifejezetten nehéz újépítésű lakásokat találni a korlátozott beruházások miatt. Ezt a helyzetet szeretné egyensúlyozni az Anna Lakóliget, amely a város legújabb, minden téren modern személetmód mellett épülő lakóparkja.

Már a projekt tervezésekor az volt a cél, hogy egy olyan prémium lakásokból álló lakópark szülessen, amely ötvözi a kényelmet, a minőséget és a természetet, hiszen a beruházást egy 2 hektáros park veszi körül, amit önkormányzati fejlesztés részeként egy további 2 hektáros külső zöldövezet egészít ki.

A 7 épületből és összesen mintegy 91 db lakásból álló ingatlankomplexum ezért kapta a lakóliget nevet, hiszen olyan hatást kelt, mint egy hatalmas oázis a Balaton partján.

Mindegyik ingatlan megjelenését a klasszikus, Balatonfüred hangulatát idéző hatások jellemzik, a prémium felszereltségű, legmodernebb igényeket is kielégítő lakások között pedig megtalálhatók a két-három szobás megoldások mellett a penthouse lakosztályok is.

Az Anna Lakóliget nemcsak a lokális piacra jellemző keresleti-kínálati egyensúlyt igyekszik a helyére billenteni, hanem a vásárlók számára mindent biztosít, ami manapság elvárható egy felsőkategóriás ingatlantól.

Sőt, saját garázsok, tárolók, az emeleti lakások esetén loggiák, árnyékolók, kívül pedig medence, szaunaház és közösségi terek biztosítják a kényelmet azok számára, akik balatonfüredi lakásvásárlás előtt állnak – akár magán-, akár befektetési célzattal.

Élhető környezet egész évben

Ha szóba kerül a Balaton, akkor az emberek többségének a nyár jut eszébe először. Nem véletlenül, hiszen ez kétségtelenül a főszezon, de a legtöbb környékbeli településsel ellentétben Balatonfüred egész évben pezseg és élhető marad.

Amennyiben itt vásárolnánk lakást, ez egy nagyon fontos szempont, hiszen nemcsak nyaralóként tekinthetünk beruházásunkra, hanem egész éves lakóhelyként is.

A városban több kiváló oktatási intézmény mellett minden egészségügyi szolgáltatás adott, modern az infrastruktúra, sőt az elmúlt években nemzetközi iskolák és sportakadémiák is megjelentek a településen.

A tóparti életérzést így egész évben kompromisszumok nélkül élvezhetik azok, akik egy kisvárosi jellegű, mégis minden igényt kielégítő környezetben akarnak élni.

Sőt, aki szereti a programokat és az aktív életmódot, azok is megtalálják a számításaikat Balatonfüreden. A város körül van turista- és kerékpárút, több vitorlásklub üzemel, de nem hiányoznak a wellness- és spa központok, de egész évben gasztronómiai és kulturális események sokasága biztosítja a szórakozást.

A balatonfüredi ingatlanok kiadási lehetőségei is magasak

Bár tény, hogy Balatonfüred az emberek többségét a prémium életminőség miatt vonzza, azonban még egy fontos szempontot mindenképpen ki kell emelnünk azok számára, akik a régióban akarnak lakást vásárolni. Ez nem más, mint a kiadhatóság!

Akár nyaralónak, akár második lakásnak, akár célzottan befektetésnek vásároljuk az ingatlant, a kiadhatóság minden esetben az egyik legfontosbab tulajdonság, és a városban különösen nagy a kereslet a rövid- és a hosszabb távú kiadásra is.

Miután az elmúlt szezonokban folyamatosan teltházzal üzemeltek a füredi szálláshelyek, ezért egy jól elhelyezkedő újépítésű lakás már az első évtől kezdve folyamatos bevételt termelhet – nem csak főszezonban.

A környéket ugyanis a rengeteg látnivaló, valamint a környékbeli spa- és wellness szolgáltatások miatt nagyon sokan keresik az év minden időszakában.

Ha pedig hosszabb távú kiadást tervezünk, akkor egy újépítésű prémium lakás – különösen panorámás kialakítással – a legkeresettebb ingatlantípusok közé sorolható Balatonfüreden.

Nagyon sokan hónapokra, sőt évekre keresnek tartós albérletet a városban, ami befektetői szemmel azért előnyös, mert nemcsak a befektetett pénz marad meg ilyenkor, hanem a folyamatos hozamtermelés is garantált.