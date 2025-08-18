Azért minimalista az otthonom, mert a gyerekkorom rendezetlen volt

Van valami mélyen megnyugtató abban, amikor egy tér rendezett és egy szoba úgy néz ki, mintha maga Marie Kondo járta volna be. De ha egy kicsit közelebb lépsz, és nem csak a díszpárnák szögét nézed, hanem azt is, aki ebben a térben él, könnyen lehet, hogy valami egészen másra bukkansz. Mert van, amikor a külső rend nem a belső harmónia tükröződése, hanem egyfajta védekezés. Egy jól felépített kis erőd a lélek vihara ellen.

Van valami mélyen megnyugtató abban, amikor egy tér rendezett és egy szoba úgy néz ki, mintha maga Marie Kondo járta volna be. De ha egy kicsit közelebb lépsz, és nem csak a díszpárnák szögét nézed, hanem azt is, aki ebben a térben él, könnyen lehet, hogy valami egészen másra bukkansz. Mert van, amikor a külső rend nem a belső harmónia tükröződése, hanem egyfajta védekezés. Egy jól felépített kis erőd a lélek vihara ellen.

Minimalizmus – gyakorlatias döntés vagy belső szükséglet?

A kanapén a takaró pont úgy áll, ahogy a lakberendezős magazinban, a polcokon nincsenek odavetett tárgyak, a konyhapult mindig csillog… Ha belépsz egy ilyen otthonba, azonnal gyönyörködni kezdesz – „itt biztos minden rendben van” gondolod. De az igazság sokszor árnyaltabb.

A mi otthonunk sok szempontból minimalista. Nem csak azért, mert tetszik az egyszerű és letisztult stílus – bár ez is benne van – hanem mert tudatosan úgy alakítottuk, hogy könnyű legyen benne élni. Ha hirtelen betoppan valaki, a pillanatnyi rumli egy mozdulattal elrejthető és a hétköznapi rendrakás sem tart tovább 10 percnél. De ahogy mélyebbre nézek, látom, hogy több is van a tudatosság mögött.

A gyerekkorom kusza tereinek, a holmikat nyeldeklő, örökölt szekrényeinek és örökös rendezetlenségének emléke mélyen ott él bennem, és valószínűleg hatással van arra, milyen környezetet alakítok ki most magam körül.

Már meg sem lepődöm, hogy mindig akkor jön rám leginkább a „takaríthatnék”, amikor valami motoszkál bennem. Amikor kicsit elegem van mindenből, amikor nincs kedvem senkivel sem beszélgetni vagy csak úgy érzem: a legutóbbi terápiás alkalom tényleg ment. Ilyenkor fókuszomba kerül a selejtezés, a rendszerezés és ebben a folyamatban nem csupán a helyiség újul meg, hanem egy kicsit én is.

A rend, mint kapaszkodó

A pszichológia szerint mindez persze nem a véletlen műve. Több kutatás is kimutatta, hogy a túlzott külső kontroll mögött gyakran belső bizonytalanság, szorongás vagy épp feldolgozatlan múltbeli élmények húzódnak. A takarítás, rendszerezés, a napi rutinok szigorú betartása nemcsak szokás, hanem megküzdési stratégia is lehet: ahogy kívül rendet rakunk, úgy próbáljuk befolyásolni azt, amit belül nem tudunk.

Van egy ismerősöm, akinek az élete olyan precízen volt beosztva, mint egy katonai napirend. Hétfőn bolt, kedden mosás, szerdán porszívózás, csütörtökön vasalás. Semmi sem maradhatott el, mert az borította volna az egész hetét és talán a lelkét is. Akkoriban csodálkoztam ezen a fegyelmen, de ma már kicsit más szemmel nézek rá. Lehet, hogy számára ez nem pusztán rendszerezés volt, hanem az érzékeny belső egyensúlyának megtartása.

Egyébként az egyik legérdekesebb kutatás a témával kapcsolatosan az American Personality and Social Psychology Review-ban jelent meg, ahol a szakértők arra jutottak: a fizikai környezet kontrollálása átmenetileg valóban képes csökkenteni a szorongást, de hosszú távon nem pótolja az érzelmi feldolgozást. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki, aki szereti a rendet, titokban küzd valamivel, de ha magadra ismersz, talán megér ez a kérdés egy kis önvizsgálatot.

Gyerekkori nyomok – felnőttkori minták

Azt tapasztalom, hogy a múlt gyakran észrevétlenül kúszik be a jelenünkbe. A gyermekkor zűrzavaros emlékei (legyen szó érzelmi vagy fizikai káoszról) felnőttként is hatnak ránk. Ilyen esetben a rend nem csupán esztétikai igény, hanem a kiszámíthatóság, a biztonság keresése is egyben.

Az én életemben ez a vágy abban jelent meg (persze akkor még tudat alatt), hogy olyan otthont szerettem volna, ami átlátható, kiszámítható, letisztult. Nem azért, mert feldolgozhatatlan trauma ért volna – nem volt extrém rossz gyerekkorom, de azért sokszor káosz vett körül. Az örökös alkalmazkodás egy idő után igényt ébresztett bennem arra, hogy legalább felnőttkoromban valami másként működjön az életemben.

És itt jön a lényeg: a rend jó, csak nem mindegy, miért ragaszkodsz hozzá

A rend megnyugtat, inspirál. De tedd fel magadnak a kérdést: miért van szükséged rá? Azért, mert valóban segít egyensúlyban maradni? Vagy, mert eltereli a figyelmedet arról, amit nem akarsz meglátni? Ezért olyan feladatot keresel, amit uralni tudsz?

Ha néha káosz van az otthonodban, az életedben, az nem baj, hanem emberi dolog. Ha nem zavar, hogy egy napig áll a mosatlan, vagy ha elbírsz egy kis kupit, akkor valószínűleg teljesen rendben vagy önmagaddal. De ha már az is feszít, ha egy papír nincs pontosan a helyén, érdemes meggondolnod: mi zajlik ilyenkor benned? Mire enged ez következtetni?

A rend akkor szolgál téged, ha nem köt gúzsba, ha teret ad, lendületet, nem pedig beszűkít. (Persze a másik oldal is megér egy misét, mert olyan ismerősöm is akad, aki szerint a rendrakás és a takarítás nemes egyszerűséggel elpocsékolt idő, úgyhogy ő köszöni szépen, de nem is él ezzel a lehetőséggel.)

Azt tanultam az elmúlt években, hogy a valódi béke nem zárható dobozba. A makulátlan konyhapult és a „semmi felesleges se legyen elöl” mentalitás csak látszatbiztonságot ad, ha közben belül vihar tombol. Amikor megengedem magamnak, hogy kicsit rendetlen legyek – kívül vagy belül –, azzal pont azt üzenem magamnak: rendben van, hogy nem mindig vagyok rendben. Ez pedig felszabadítóbb, mint bármelyik patyolattiszta nappali.