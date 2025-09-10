„Az új nője mekibe járt, ezért visszajött hozzám” – Nők történetei az étel és a férj kapcsolatáról
Szőke Angéla
Írta 2025.09.10.

A férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út, ez nagyobb igazság, mint gondolnánk. Néhány nő megosztja történetét arról, hogyan alakult kapcsolataikban az étkezés szerepe.

Undor

Jól főzök, szeretek főzni. Ennek ellenére a férjem mindig kritikus volt mindennel, amit elé raktam. Fintorgott, finnyáskodott, soha nem volt jó neki semmi. Anyósom híresen rossz szakács, az egész család egyetért, hogy nem a főzőtudomány az erőssége. Ennek ellenére a férjem nála mindig mindent eltakarított a tányérról és nyájas mosollyal köszönte meg neki a „finomságokat.”

Az utolsó csepp az volt, amikor az uram születésnapjára négy fogásos ebéddel készültem a kedvenc ételeiből, plusz háromféle sütit és egy tortát (!) is sütöttem. Mindenki elalélt az ételektől, ő pedig nem szólt semmit, egy „köszönöm” sem hagyta el a száját. Amikor elmentek a vendégek és kérdeztem, ízlett-e az étel, ő csak vállat vont. Kérleltem, hogy mondjon már valami kedveset, ha már napokig a konyhában robotoltam neki, mire annyit mondott: „Elment.” Másnap felhívtam az ügyvéd barátnőmet és elkezdtük előkészíteni a válást.

