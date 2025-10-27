Az orvosok egyetértenek: ez a szokás lassítja az agy öregedését
iStock

Az orvosok egyetértenek: ez a szokás lassítja az agy öregedését

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.27.

Az agyunk rendszeres kihívások elé állítása segíthet lassítani az öregedését. Az új tevékenységek és modern terápiás módszerek egyaránt hozzájárulhatnak az agy egészségéhez.

Japánul tanulni csak a móka kedvéért. Életedben először megoldani a vasárnapi keresztrejtvényt. Elkezdeni egy kerámia tanfolyamot. Csatlakozni egy könyvklubhoz. Megtanulni egy teljesen új sminktrükköt. Hogy mi a közös ezekben a tevékenységekben? Az, hogy új módokon állítanak kihívás elé, és ezzel akár évekkel is hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. A neurológusok szerint, ha újfajta kihívásokkal edzed az agyad, az elősegíti az új idegsejtek képződését. Beatriz Larrea kutató és író The Atomic Brain című könyvében elmagyarázza, hogy az agy kihívások elé állítása támogatja a neurogenezist, vagyis az új idegsejtek kialakulását. A kutatások szerint minél több szellemi stimuláció ér az évek során, legyen az tanulás vagy munka révén, annál alacsonyabb a demencia kialakulásának kockázata.

Tanulás és neuroplaszticitás

„A neuroplaszticitás az agy azon képessége, hogy egész életünk során képes alkalmazkodni, változni és újraszerveződni” – magyarázza Dr. Amaya Manrique, a madridi The Beauty Concept szakértője. „Az idegsejtjeink képesek új kapcsolatokat kialakítani, a meglévőket megerősíteni, vagy akár teljesen új útvonalakat létrehozni.”

Az agyunk új kapcsolatokat és útvonalakat alakít ki, amikor valami újat tanulunk. „Minél többet használunk egy idegi pályát, annál erősebbé és gyorsabbá válik. Ha viszont abbahagyjuk a használatát, az akár el is tűnhet, miközben az agy új útvonalakat hoz létre, hogy ugyanahhoz az eredményhez eljusson” – magyarázza. „Bármilyen tevékenységet a nulláról elkezdeni, gyermeki kíváncsisággal, segíthet az agynak új pályákat kialakítani.”

iStock




