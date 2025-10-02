Az ilyen színű balerina cipő az ősz legnagyobb cipőtrendje – így viseld stílusosan
iStock

Az ilyen színű balerina cipő az ősz legnagyobb cipőtrendje – így viseld stílusosan

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.02.

A barna balerina cipők újra hódítanak, és bármilyen őszi szett remek kiegészítői lehetnek. Fedezd fel, hogyan kombinálhatod őket stílusosan!

Lássuk be, egy pár balerina cipő egyszerűen nem hiányozhat az őszi gardróbodból. Kényelmes, könnyedén sikkes és időtlen. A barna velúr balerinák újra hódítanak, és bármilyen farmerrel remekül mutatnak. Évekig a szekrény mélyén pihentek, miközben az olyan modellek, mint az Adidas Samba vagy a loafer cipők vitték a prímet. Most azonban, akárcsak sok más, korábban antitrendnek tartott darab, a velúr balerina (különösen a földszínekben, például barna árnyalatban) ismét visszakerült a szívünkbe, és igazi biztos befutó lett az irodába való visszatéréshez. Nem véletlen, hogy a walesi hercegné, Kate Middleton is viselte őket, igaz, ő elegáns, szabott nadrággal párosította, ezzel is bizonyítva a cipő sokoldalúságát és kifinomultságát. Most összegyűjtöttük azokat a modelleket, amelyeket mindenképpen érdemes felfedezned, ha szeretnéd feldobni az őszi szettedet egy igazán stílusos barna balerinával.

Hogyan viseld a barna balerina cipőt 2025-ben

A barna balerina az egyik legkönnyebben kombinálható cipő az őszi szezonban. Párosítsd egyenes szárú farmerrel és laza pólóval a szaladgálós napokra, vagy viseld puha kötött pulóverrel és klasszikus ballonkabáttal, ha hűvösebb az idő.

Nappali megjelenésből estire váltanál? Cseréld le az irodai táskád egy letisztult clutchra, és dobd fel a szettedet látványos karika fülbevalóval vagy rétegezett nyaklánccal.

Szintén nagyon divatos a balerina midi szoknyával vagy bővebb szabású nadrággal, ami modern, párizsias hangulatot kölcsönöz. A barnás árnyalat remekül működik monokróm öltözékekben is, például bézs vagy karamell tónusokkal kombinálva, így letisztult és elegáns összhatást érhetsz el.

