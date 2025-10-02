Az ilyen színű balerina cipő az ősz legnagyobb cipőtrendje – így viseld stílusosan

Lássuk be, egy pár balerina cipő egyszerűen nem hiányozhat az őszi gardróbodból. Kényelmes, könnyedén sikkes és időtlen. A barna velúr balerinák újra hódítanak, és bármilyen farmerrel remekül mutatnak. Évekig a szekrény mélyén pihentek, miközben az olyan modellek, mint az Adidas Samba vagy a loafer cipők vitték a prímet. Most azonban, akárcsak sok más, korábban antitrendnek tartott darab, a velúr balerina (különösen a földszínekben, például barna árnyalatban) ismét visszakerült a szívünkbe, és igazi biztos befutó lett az irodába való visszatéréshez. Nem véletlen, hogy a walesi hercegné, Kate Middleton is viselte őket, igaz, ő elegáns, szabott nadrággal párosította, ezzel is bizonyítva a cipő sokoldalúságát és kifinomultságát. Most összegyűjtöttük azokat a modelleket, amelyeket mindenképpen érdemes felfedezned, ha szeretnéd feldobni az őszi szettedet egy igazán stílusos barna balerinával.
Hogyan viseld a barna balerina cipőt 2025-ben
A barna balerina az egyik legkönnyebben kombinálható cipő az őszi szezonban. Párosítsd egyenes szárú farmerrel és laza pólóval a szaladgálós napokra, vagy viseld puha kötött pulóverrel és klasszikus ballonkabáttal, ha hűvösebb az idő.
Nappali megjelenésből estire váltanál? Cseréld le az irodai táskád egy letisztult clutchra, és dobd fel a szettedet látványos karika fülbevalóval vagy rétegezett nyaklánccal.
Szintén nagyon divatos a balerina midi szoknyával vagy bővebb szabású nadrággal, ami modern, párizsias hangulatot kölcsönöz. A barnás árnyalat remekül működik monokróm öltözékekben is, például bézs vagy karamell tónusokkal kombinálva, így letisztult és elegáns összhatást érhetsz el.