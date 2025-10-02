Az énidő nem csak gyertyák és forró fürdő, hanem határhúzás is

Az énidő nem csupán esztétikus pillanatokról szól, hanem egy mélyebb, belső folyamatról is – a határhúzásról. Fontos, hogy felismerjük, mikor van elég, és ne féljünk nemet mondani, hogy megőrizzük a jóllétünket.

Amikor az énidő szóba kerül, legtöbbünk lelki szemei előtt egy illatos gyertya, egy habos forró fürdő, egy bögre gőzölgő tea vagy egy jó könyv lebeg. Ezek a képek szépek és valóban pihentetőek is lehetnek, de nem szabad elfelejtenünk: az énidő nem csupán esztétikus pillanatokról szól, hanem egy sokkal mélyebb, belső folyamatról is – a határhúzásról.

Könnyű beleesni az önfeláldozás csapdájába

A nők generációkon keresztül azt tanulták, hogy előbb a család, a munka, a háztartás, a barátok, az anyós, a szomszéd, a kutya, a növények… és csak valahol a sor legvégén, ha még marad egy kis idő vagy energia, jöhetnek ők maguk. Csakhogy sokszor mire idáig elérnénk, már rég kimerültünk.

Fontos tisztázni: természetesen nem arról van szó, hogy el kellene hanyagolnunk a szeretteinket vagy a kötelességeinket. Az élet velejárója, hogy törődünk másokkal, és ott vagyunk, amikor szükség van ránk. De ha mindig mindenki más igényei kerülnek előtérbe, és soha nincs helye a saját szükségleteinknek, akkor az hosszú távon felőrölhet bennünket.

Az önfeláldozás kívülről gyakran dicséretesnek tűnik, de belülről kiégéshez, érzelmi kimerüléshez, sőt akár testi tünetekhez is vezethet. Mert ha folyamatosan háttérbe szorítjuk magunkat, előbb-utóbb elfelejtjük, hogy a mi jóllétünk is számít – nem csak azért, mert „megérdemeljük”, hanem mert szükségünk van rá ahhoz, hogy mások számára is valóban jelen tudjunk lenni.

