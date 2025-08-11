Augusztusi mini kihívás: 5 napos nyárvégi arcápolási rutin, amitől ragyogni fogsz

A nyár a bőrödnek is élmény – napsütés, izzadás, fényvédő, tengervíz, klóros medencék, sminkmentes napok és éjszakába nyúló kalandok. Szóval nem csoda, ha augusztus végére már picit fáradtnak, vízhiányosnak, fakónak érzed az arcbőröd. De ne aggódj, hoztam egy 5 napos mini kihívást, amitől a bőröd újra ragyogni fog – és nem, nem csak a highlightertől.

Ez az 5 napos nyárvégi rutin nem hosszú, nem bonyolult, és nem kell hozzá egy egész bőrápoló polc – csak egy kis következetesség, pár jól megválasztott hatóanyag, és egy pici figyelem önmagadra. Jöhet?

1. nap – gyengéd hámlasztás és extra hidratálás

Miért? A napsütés, a fényvédők és a verejték keveréke eltömítheti a pórusokat, a bőr felszíne pedig megvastagodhat. Egy gyengéd hámlasztás segít visszaállítani a bőr simaságát, és előkészíti a terepet a további hatóanyagoknak.

Rutin tipp:

Arctisztítás egy enyhe, pH-semleges lemosóval

BHA vagy PHA hámlasztó (pl. szalicilsav vagy glükonolakton – kíméletesek, de hatékonyak)

Hidratáló esszencia vagy tonik hialuronsavval

Könnyű, gél állagú hidratálókrém

Tudtad? A szalicilsav zsírban oldódó, így mélyebbre tud hatolni a pórusokba – tökéletes választás mitesszerekre hajlamos, nyár végére elnehezült bőrre.