Augusztusi mini kihívás: 5 napos nyárvégi arcápolási rutin, amitől ragyogni fogsz

A nyár a bőrödnek is élmény – napsütés, izzadás, fényvédő, tengervíz, klóros medencék, sminkmentes napok és éjszakába nyúló kalandok. Szóval nem csoda, ha augusztus végére már picit fáradtnak, vízhiányosnak, fakónak érzed az arcbőröd. De ne aggódj, hoztam egy 5 napos mini kihívást, amitől a bőröd újra ragyogni fog – és nem, nem csak a highlightertől.
Ez az 5 napos nyárvégi rutin nem hosszú, nem bonyolult, és nem kell hozzá egy egész bőrápoló polc – csak egy kis következetesség, pár jól megválasztott hatóanyag, és egy pici figyelem önmagadra. Jöhet?
1. nap – gyengéd hámlasztás és extra hidratálás
Miért? A napsütés, a fényvédők és a verejték keveréke eltömítheti a pórusokat, a bőr felszíne pedig megvastagodhat. Egy gyengéd hámlasztás segít visszaállítani a bőr simaságát, és előkészíti a terepet a további hatóanyagoknak.
Rutin tipp:
- Arctisztítás egy enyhe, pH-semleges lemosóval
- BHA vagy PHA hámlasztó (pl. szalicilsav vagy glükonolakton – kíméletesek, de hatékonyak)
- Hidratáló esszencia vagy tonik hialuronsavval
- Könnyű, gél állagú hidratálókrém
Tudtad? A szalicilsav zsírban oldódó, így mélyebbre tud hatolni a pórusokba – tökéletes választás mitesszerekre hajlamos, nyár végére elnehezült bőrre.