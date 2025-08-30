Időjárás: nappal még melegünk van, de az éjszakák már nem nyáriasak

Ma, 2025. augusztus 30-án Magyarországon változékony, de többnyire napos idő várható, a hőmérséklet Budapesten körülbelül 28 Celsius-fok körül alakul napközben, míg éjszaka 15 fok köré hűl le.

Az órákra bontott előrejelzés a következő:

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 16-19 fok között mozog, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge, északkeleti irányból 10-15 km/h sebességgel fúj.

Délelőtt 9 órától 12 óráig a hőmérséklet emelkedik 22-24 fokra, a napsütés dominál, csapadék nem valószínű, a szél délnyugati irányba fordul, mérsékelt sebességgel, 15-20 km/h.

Délután 12 órától 18 óráig a legmelegebb időszak következik, 26-28 fok közötti maximumokkal, ismét napos idő, esetleg ritka felhőkkel, szél mérsékelt marad, 10-20 km/h sebességgel, délnyugati irányból.

Este 18 órától 21 óráig a hőmérséklet lassan csökken 22-19 fokra, változó felhőzet mellett csapadék továbbra sem várható, a szél gyengül, 5-10 km/h.

Éjszaka 21 órától hajnali 6 óráig 15-17 fok körüli minimum várható, nyugodt idő, gyenge széllel.

A csapadék valószínűsége a nap folyamán alacsony, 10% alatt marad, így száraz időre számíthatsz egész nap.

A szél mérsékelt, változó irányú, leginkább délnyugatról fúj, de néha északkeleti irányból is előfordul gyenge légmozgás.

A pollenhelyzet ma közepesen kedvezőtlen allergiások számára. A levegőben elsősorban parlagfű és üröm pollenek vannak jelen, amelyek irritálhatják a szemet és a légutakat, különösen a déli és kora délutáni órákban, amikor a szél enyhén felerősödik, és fokozhatja a pollenek terjedését.

