Időjárás: nappal még melegünk van, de az éjszakák már nem nyáriasak

Az órákra bontott előrejelzés a következő:
- Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 16-19 fok között mozog, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge, északkeleti irányból 10-15 km/h sebességgel fúj.
- Délelőtt 9 órától 12 óráig a hőmérséklet emelkedik 22-24 fokra, a napsütés dominál, csapadék nem valószínű, a szél délnyugati irányba fordul, mérsékelt sebességgel, 15-20 km/h.
- Délután 12 órától 18 óráig a legmelegebb időszak következik, 26-28 fok közötti maximumokkal, ismét napos idő, esetleg ritka felhőkkel, szél mérsékelt marad, 10-20 km/h sebességgel, délnyugati irányból.
- Este 18 órától 21 óráig a hőmérséklet lassan csökken 22-19 fokra, változó felhőzet mellett csapadék továbbra sem várható, a szél gyengül, 5-10 km/h.
- Éjszaka 21 órától hajnali 6 óráig 15-17 fok körüli minimum várható, nyugodt idő, gyenge széllel.
A csapadék valószínűsége a nap folyamán alacsony, 10% alatt marad, így száraz időre számíthatsz egész nap.
A szél mérsékelt, változó irányú, leginkább délnyugatról fúj, de néha északkeleti irányból is előfordul gyenge légmozgás.
A pollenhelyzet ma közepesen kedvezőtlen allergiások számára. A levegőben elsősorban parlagfű és üröm pollenek vannak jelen, amelyek irritálhatják a szemet és a légutakat, különösen a déli és kora délutáni órákban, amikor a szél enyhén felerősödik, és fokozhatja a pollenek terjedését.
