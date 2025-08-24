Augusztus 24. névnapjai: Bertalan, Albert és társai – mit jelent a név?

Ma, 2025. augusztus 24-én Magyarországon a legfontosabb névnapok Bertalan és Albert (valamint ezek női megfelelői, például Alberta, Albertina, Aliz) névnapjai.

Emellett ezen a napon ünneplik többek között a Bartal, Bartó, Bartos, Barta és Alicia neveket is.

A Bertalan név jelentése „a föld lakója” vagy „a nagy erővel bíró”, eredete a héber Bartholomaiosz névre vezethető vissza, mely az Újszövetség egyik apostolának neve.

Az ilyen nevű emberek általában céltudatosak, lojálisak, és gyakran vezetői képességekkel rendelkeznek.

