Címlap / Névnapok / Augusztus 24. névnapjai: Bertalan,...

Augusztus 24. névnapjai: Bertalan, Albert és társai – mit jelent a név?

Arany Inez
Írta 2025.08.24.

Ma, 2025. augusztus 24-én Magyarországon a legfontosabb névnapok Bertalan és Albert (valamint ezek női megfelelői, például Alberta, Albertina, Aliz) névnapjai.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Emellett ezen a napon ünneplik többek között a Bartal, Bartó, Bartos, Barta és Alicia neveket is.

A Bertalan név jelentése „a föld lakója” vagy „a nagy erővel bíró”, eredete a héber Bartholomaiosz névre vezethető vissza, mely az Újszövetség egyik apostolának neve.

Bertalan személyiségjegyeihez tartozik a kitartás, az erős akarat és a megbízhatóság.

Mások ezeket olvassák

Az ilyen nevű emberek általában céltudatosak, lojálisak, és gyakran vezetői képességekkel rendelkeznek.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Mézga család, Pompom meséi – Kultikus régi rajzfilmsorozatok

Mézga család, Pompom meséi – Kultikus régi rajzfilmsorozatok
„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból

„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból
A legjobb filmek a hit erejéről: az élet egy másik szemszögből

A legjobb filmek a hit erejéről: az élet egy másik szemszögből
Így lesz erősebb szexuális kisugárzásod, amikor társaságba mész

Így lesz erősebb szexuális kisugárzásod, amikor társaságba mész
Nem elég az idő: egy átlagos nőnek ennyi perc kellene még a napjához

Nem elég az idő: egy átlagos nőnek ennyi perc kellene még a napjához
40 felett máshogy kell diétázni: 6 tipp, ami végre valóban segít

40 felett máshogy kell diétázni: 6 tipp, ami végre valóban segít
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK