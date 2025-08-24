Augusztus 24. névnapjai: Bertalan, Albert és társai – mit jelent a név?

Emellett ezen a napon ünneplik többek között a Bartal, Bartó, Bartos, Barta és Alicia neveket is.
A Bertalan név jelentése „a föld lakója” vagy „a nagy erővel bíró”, eredete a héber Bartholomaiosz névre vezethető vissza, mely az Újszövetség egyik apostolának neve.
Bertalan személyiségjegyeihez tartozik a kitartás, az erős akarat és a megbízhatóság.
Az ilyen nevű emberek általában céltudatosak, lojálisak, és gyakran vezetői képességekkel rendelkeznek.