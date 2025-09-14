A jövő otthonai átlátszó falakból állnak majd – de miért lesz ez jó?
A jövő otthonai átlátszó falakból állnak majd – de miért lesz ez jó?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.14.

A jövő lakóházai már nem csupán hétköznapi újításokat hoznak, hanem forradalmi változásokat is. Ez az új irányzat az átlátszó falak bevezetésével próbálja meg újradefiniálni, mit is jelent egy otthon. Az átlátszó falak nemcsak látványosak, hanem funkcionális szerepet is betöltenek, amelyek szinte minden aspektusában új szintre emelhetik életminőségünket.

A modern építészet új iránya

A modern építészet folyamatosan keresi azokat a módokat, amelyek révén a beltereket a külvilággal összekapcsolhatják. Az üveg és más átlátszó anyagok felhasználása révén a külső természet szinte behatolhat a lakásunkba, növelve ezzel az érzékelt tér nagyságát és világosságát. Ez különösen városokban lehet rendkívül előnyös, ahol a szűkös helyek és a zsúfoltság problémákat okozhatnak.

