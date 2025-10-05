Ez a 7 apró szokás azt jelzi, hogy rejtett nárcisztikus hajlamod lehet

A nárcizmus fogalma sokak számára negatív konnotációkkal bír, ám a valóságban sokkal árnyaltabb jelenségről van szó, mint azt gondolnánk. Noha a nárcisztikus személyiségzavar a pszichológia világában jól ismert, sok esetben a hétköznapi életben is előfordulhatnak rejtett nárcisztikus hajlamok, amelyek szinte észrevétlenül épülnek be a mindennapjainkba, és nem csak az érintett személy számára jelenthetnek kihívást, hanem a közvetlen környezet számára is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ezek a szokások többnyire ártalmatlannak tűnnek, azonban jelzik, hogy érdemes komolyan venni őket, hogy megelőzzük a nagyobb problémák kialakulását. Ebben a cikkben bemutatjuk azt a 7 apró szokást, ami erősíti benned a rejtett nárcizmust, és segítünk felismerni azt, hogyan lehet ezeket azonosítani és kezelni.

Önmagad előtérbe helyezése minden körülmények között

Az első jellemző szokás, ami a rejtett nárcisztikus hajlamot mutathatja, az az állandó kényszer, hogy önmagadat helyezd előtérbe másokkal szemben.

Ennek egyik következménye lehet, hogy barátaid, családtagjaid, kollégáid úgy érzik, nem kapják meg tőled azt a figyelmet és támogatást, amit elvárnának, ami hosszú távon a kapcsolatok megromlásához vezethet.

A cikk folytatódik, lapozz!