Ez a 7 apró szokás azt jelzi, hogy rejtett nárcisztikus hajlamod lehet

Farkas Izabella
Írta 2025.10.05.

A nárcizmus fogalma sokak számára negatív konnotációkkal bír, ám a valóságban sokkal árnyaltabb jelenségről van szó, mint azt gondolnánk. Noha a nárcisztikus személyiségzavar a pszichológia világában jól ismert, sok esetben a hétköznapi életben is előfordulhatnak rejtett nárcisztikus hajlamok, amelyek szinte észrevétlenül épülnek be a mindennapjainkba, és nem csak az érintett személy számára jelenthetnek kihívást, hanem a közvetlen környezet számára is.

Ezek a szokások többnyire ártalmatlannak tűnnek, azonban jelzik, hogy érdemes komolyan venni őket, hogy megelőzzük a nagyobb problémák kialakulását. Ebben a cikkben bemutatjuk azt a 7 apró szokást, ami erősíti benned a rejtett nárcizmust, és segítünk felismerni azt, hogyan lehet ezeket azonosítani és kezelni.

Önmagad előtérbe helyezése minden körülmények között

Az első jellemző szokás, ami a rejtett nárcisztikus hajlamot mutathatja, az az állandó kényszer, hogy önmagadat helyezd előtérbe másokkal szemben.

Ez nem csupán a beszélgetések dominálásában nyilvánulhat meg, hanem abban is, hogy mindenkor a saját igényeidet és szükségleteidet tartod szem előtt, figyelmen kívül hagyva mások érzéseit és szükségleteit.

Ennek egyik következménye lehet, hogy barátaid, családtagjaid, kollégáid úgy érzik, nem kapják meg tőled azt a figyelmet és támogatást, amit elvárnának, ami hosszú távon a kapcsolatok megromlásához vezethet.

