A legnagyobb traumák, amiket apák okozhatnak a gyermekeikben
A legnagyobb traumák, amiket apák okozhatnak a gyermekeikben

Farkas Izabella
Írta 2025.10.05.

Az apák szerepe a gyerekek életében megkerülhetetlen, hiszen ők azok, akik első példaképként állnak a gyerekek előtt, és formálják azok világképét, értékrendjét. De mi történik akkor, ha az apai jelenlét, vagy éppen annak hiánya, negatívan hat a gyerek lelkivilágára? Milyen traumákat okozhat egy apa, és hogyan lehet ezeket a mély sebeket később begyógyítani?

Érzelmileg elhanyagolják a gyermeküket

Gyakran fordul elő, hogy az érzelmi elhanyagolás hosszú távon komoly sebeket ejt a gyerek lelkén. Az a gyermek, aki nem kapja meg az apjától a szükséges érzelmi támogatást, bizonytalanságot és alacsony önértékelést fejleszthet ki magában.

Az apákra háruló érzelmi feladatok közé tartozik az, hogy meghallgassák és validálják gyermekeik érzéseit, bármilyen aprónak is tűnhetnek azok.

Az érzelmi elhanyagolás következménye lehet a bizalmatlanság, a kapcsolati problémák, és az az érzés, hogy a gyerek egyedül van a világban. A megoldást itt sokszor a kommunikáció javítása, a minőségi időtöltés hangsúlyozása és az érzelmi támogatás aktív kifejezése jelentheti.

