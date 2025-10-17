„Anyaként nincs időm magamra” – 5 dolog, amit mégis muszáj beiktatnod
iStock

Címlap / Életmód / Család / „Anyaként nincs időm magamra” – 5...

„Anyaként nincs időm magamra” – 5 dolog, amit mégis muszáj beiktatnod

Farkas Izabella
Írta 2025.10.17.

Ahogy anyává válunk, életünk egyszerre válik csodálatosan teljessé és időnként kimerítően zsúfolttá. Az anyaság a világ egyik leggyönyörűbb ajándéka, de vele együtt jár az állandó rohanás és az a véget nem érő érzés, hogy sosincs elegendő időnk magunkra.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Bármilyen kihívásokkal is jár, rendkívül fontos, hogy ne feledkezzünk meg saját magunkról. Ha te is úgy érzed, hogy az idő szünet nélkül ellened dolgozik, próbáld ki a következő öt megoldást, amelyek segítenek visszacsempészni egy kis önfoglalkozást a mindennapokba.

Tudatosan tervezett „én-idő”

Az „én-idő” nem csak egy divatos kifejezés, hanem egy elengedhetetlen szükséglet. Próbálj időt szánni a napból arra, hogy csak magaddal foglalkozz. Legyen az néhány perc meditáció, egy kis olvasás, vagy akár egy nyugodt kávézás, amikor a gyerekek már alszanak. Ha ezt tervezetten beiktatod, és ragaszkodsz hozzá, hamar észreveszed majd, hogy jobban érzed magad tőle.

Néha elengedhetetlen, hogy segítséget kérj. Ha csak pár órára is, de hagyatkozz egy babysitterre vagy a nagyszülőkre, hogy kicsit fellélegezhess. Hiszen egy kiegyensúlyozott anya boldogabb családot teremt.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Örülhetek nyíltan, ha másokat bánt a boldogságom?

Örülhetek nyíltan, ha másokat bánt a boldogságom?
Ezt hozza 2025. október 17. a numerológia szerint – elengedés és megbocsátás

Ezt hozza 2025. október 17. a numerológia szerint – elengedés és megbocsátás
Időjárás szeptember 21.: Nyárias meleg várható, de történhetnek még meglepetések

Időjárás szeptember 21.: Nyárias meleg várható, de történhetnek még meglepetések
5 kólás trükk: szuper háztartási tippek, amik tényleg beválnak

5 kólás trükk: szuper háztartási tippek, amik tényleg beválnak
A kötött ruhák ezer arcával hódít a fontos ügyek mellett is kiálló magyar Süel márka

A kötött ruhák ezer arcával hódít a fontos ügyek mellett is kiálló magyar Süel márka
A nyár 5+1 legfinomabb bögrés sütijei, villámgyorsan

A nyár 5+1 legfinomabb bögrés sütijei, villámgyorsan
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK