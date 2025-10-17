„Anyaként nincs időm magamra” – 5 dolog, amit mégis muszáj beiktatnod

Bármilyen kihívásokkal is jár, rendkívül fontos, hogy ne feledkezzünk meg saját magunkról. Ha te is úgy érzed, hogy az idő szünet nélkül ellened dolgozik, próbáld ki a következő öt megoldást, amelyek segítenek visszacsempészni egy kis önfoglalkozást a mindennapokba.
Tudatosan tervezett „én-idő”
Az „én-idő” nem csak egy divatos kifejezés, hanem egy elengedhetetlen szükséglet. Próbálj időt szánni a napból arra, hogy csak magaddal foglalkozz. Legyen az néhány perc meditáció, egy kis olvasás, vagy akár egy nyugodt kávézás, amikor a gyerekek már alszanak. Ha ezt tervezetten beiktatod, és ragaszkodsz hozzá, hamar észreveszed majd, hogy jobban érzed magad tőle.
Néha elengedhetetlen, hogy segítséget kérj. Ha csak pár órára is, de hagyatkozz egy babysitterre vagy a nagyszülőkre, hogy kicsit fellélegezhess. Hiszen egy kiegyensúlyozott anya boldogabb családot teremt.
