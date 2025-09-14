„Anyám mindig jobban szerette a húgomat” – testvérek őszinte vallomásai

„A húgom és anyám mindig egy hullámhosszon voltak” (Zsófi, 31)
A húgom mindig anyánk mellett ült. Teáztak, pletykáltak, együtt vásároltak. Én meg inkább az apámhoz húztam, talán ösztönösen. Mert anyu sosem volt igazán kíváncsi rám. A húgom minden titkát megoszthatta vele, és mindig volt idő egy kis „csajos beszélgetésre”.
Nem utáltam a húgomat érte. Csak irigyeltem. Irigylem ma is, hogy az anyánk még mindig őt hívja fel először, ha bármi történik. De már nem próbálok harcolni a figyelemért. Ma inkább a saját lányomnak próbálom megadni azt a szeretetet, amit én nem kaptam meg.
„Az idősebb nővérem volt a példakép – én csak a problémás” (Laura, 29)
A nővérem mindig tökéletes volt. Legalábbis így tűnt kívülről. Jó tanuló, udvarias, csinos, a szüleim álomgyereke. Én meg voltam a „nehéz eset”. Ha valamit másképp gondoltam, lázadásnak vették. Ha kérdéseim voltak, azt feleselésnek.