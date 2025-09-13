A háziállatod megérzi, ha hazudsz – kutatók is megerősítették

Kutatási eredmények az állatok érzékeléséről
Egy nemzetközi kutatócsoport, amely az állati viselkedést és pszichológiát vizsgálja, nemrégiben közzétett egy tanulmányt, amely szerint bizonyos állatok, különösen a kutyák, képesek érzékelni, amikor gazdáik nem mondanak igazat. Ez a tanulmány különösen érdekes megvilágításba helyezi az állatok intellektusával kapcsolatos eddigi ismereteinket.
A kutatás során a kutyák viselkedését vizsgálták különféle szituációkban, ahol a gazdák szándékosan megtévesztő információkat adtak. A megfigyelések alapján a kutyák egyértelműen reagáltak erre a megtévesztésre, például vonakodtak követni az utasításokat, vagy más jeleket adtak, amelyek arra utaltak, hogy érzékelték a gazdák bizonytalan viselkedését.