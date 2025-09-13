A háziállatod megérzi, ha hazudsz – kutatók is megerősítették
istockphoto.com

A háziállatod megérzi, ha hazudsz – kutatók is megerősítették

Farkas Izabella
Írta 2025.09.13.

Tudtad, hogy kedvenc kisállataid, mint a kutyák és macskák, rendkívül érzékenyek a hangulatodra és viselkedésedre? Nos, amint kiderült, nem csupán az emberek az egyedüli élőlények, akik képesek felismerni az igazság hiányát. Képzeld el azt a szituációt, amikor apró vagy akár nagyobb hazugságon kapnak, és a háziállatod szemében meglátod a gyanakvás egyértelmű jeleit. Valóban lehetséges ez? Nézzük, mit mondanak a kutatók.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Kutatási eredmények az állatok érzékeléséről

Egy nemzetközi kutatócsoport, amely az állati viselkedést és pszichológiát vizsgálja, nemrégiben közzétett egy tanulmányt, amely szerint bizonyos állatok, különösen a kutyák, képesek érzékelni, amikor gazdáik nem mondanak igazat. Ez a tanulmány különösen érdekes megvilágításba helyezi az állatok intellektusával kapcsolatos eddigi ismereteinket.

A kutatás során a kutyák viselkedését vizsgálták különféle szituációkban, ahol a gazdák szándékosan megtévesztő információkat adtak. A megfigyelések alapján a kutyák egyértelműen reagáltak erre a megtévesztésre, például vonakodtak követni az utasításokat, vagy más jeleket adtak, amelyek arra utaltak, hogy érzékelték a gazdák bizonytalan viselkedését.

