A háziállatod megérzi, ha hazudsz – kutatók is megerősítették

Tudtad, hogy kedvenc kisállataid, mint a kutyák és macskák, rendkívül érzékenyek a hangulatodra és viselkedésedre? Nos, amint kiderült, nem csupán az emberek az egyedüli élőlények, akik képesek felismerni az igazság hiányát. Képzeld el azt a szituációt, amikor apró vagy akár nagyobb hazugságon kapnak, és a háziállatod szemében meglátod a gyanakvás egyértelmű jeleit. Valóban lehetséges ez? Nézzük, mit mondanak a kutatók.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kutatási eredmények az állatok érzékeléséről

Egy nemzetközi kutatócsoport, amely az állati viselkedést és pszichológiát vizsgálja, nemrégiben közzétett egy tanulmányt, amely szerint bizonyos állatok, különösen a kutyák, képesek érzékelni, amikor gazdáik nem mondanak igazat. Ez a tanulmány különösen érdekes megvilágításba helyezi az állatok intellektusával kapcsolatos eddigi ismereteinket.

A kutatás során a kutyák viselkedését vizsgálták különféle szituációkban, ahol a gazdák szándékosan megtévesztő információkat adtak. A megfigyelések alapján a kutyák egyértelműen reagáltak erre a megtévesztésre, például vonakodtak követni az utasításokat, vagy más jeleket adtak, amelyek arra utaltak, hogy érzékelték a gazdák bizonytalan viselkedését.

A cikk folytatódik, lapozz!