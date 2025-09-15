A vörösbor árnyalatai visszatérnek – ilyen lesz idén az őszi sminkőrület
A vörösbor árnyalatai visszatérnek – ilyen lesz idén az őszi sminkőrület

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.15.

A vörösbor árnyalatú sminktrend hódít az ősszel, és nem csak a TikTokon. Ismerd meg, hogyan viselheted ezt a gazdag, monokróm megjelenést, amely harmonizál a szemek, ajkak és orcák mély vörös és bogyós tónusaival.

Ha valaha néztél már egy pohár merlot-ra (vagy pinot noirra, esetleg cabernet-re), és az jutott eszedbe, hogy „ez mennyire jó rúzsszín lenne”, nem vagy egyedül. A vörösbor sminktrend most éppen ősszel hódít a TikTokon és nem, semmi köze ahhoz, hogy alkoholt kenj az arcodra. Ha te is kíváncsi vagy, hogyan viselheted ezt a trendet, olvass tovább, és meríts ihletet a legszebb vörösbor-árnyalatú sminkekből.

„A vörösbor sminktrend egy gazdag, monokróm megjelenés, ahol a szemek, az ajkak és az orcák ugyanazokkal a mély vörös és bogyós tónusokkal harmonizálnak” – magyarázza Lauren D’Amelio Ventre, New York-i sminkművész.

A Spate adatai szerint a #redwinemakeup hashtag jelenleg átlagosan heti 869,6 ezer megtekintést ér el a TikTokon. Július közepén volt a csúcson, de az őszi trendjelentések és a sminkes szakértők szerint a „spooky season” alatt még népszerűbb lesz.

David Razzano, New York-i sminkes és a Sephora beauty igazgatója korábban elmondta, hogy a sötétvörös ajkak visszatérését a gótikus stílus újjáéledése inspirálja, különösen a 90-es évek végének játékos világa. Caroline DelRio, a CO Bigelow szépségáruház ügyvezetője szerint a borvörös, grunge-hatású, füstös szemsmink is óriási trenddé válik a közeljövőben, hála a hamarosan megjelenő, könnyen elsatírozható színes szemceruzáknak.

