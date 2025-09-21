„A vasárnap szent!” Így változtatta meg az életem hogy szabadon hagytam
iStock

Schuster Borka
Írta 2025.09.21.

Szabadúszóként könnyű belecsúszni abba a hibába, hogy minden szabad percet munkával vagy hasznosnak tűnő tevékenységgel töltünk. Ugyanez igaz akkor is, ha a főállás mellett plusz feladatokat vállalunk, vagy ha hétvégén próbáljuk bepótolni a hét közben elmaradt teendőket. Egy félórás vasárnapi munka elsőre nem tűnik veszélyesnek, sőt még hasznosnak is látszik. Sokáig én is így gondoltam. Aztán rájöttem, hogy nagy árat fizetünk, ha nem hagyjuk szabadon legalább a vasárnapokat.

Miért kell a teljes pihenőnap?

Az agynak szüksége van olyan napokra, amikor semmi nem nyomasztja. Idegtudományi kutatások bizonyítják, hogy az idegrendszer akkor állítja helyre magát, amikor nincs feladat és nincs teljesítménykényszer. Ilyenkor aktiválódik az alapértelmezett hálózat, amely segít feldolgozni a hétköznapi élményeket és közben új ötletek is születnek. Ha a vasárnapot is telezsúfoljuk, a gondolkodás és a képzelet nem tud szabadon működni.

