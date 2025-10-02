A tökéletes ölelés titka: ennyi ideig kell tartania a tudomány szerint

A mai rohanó világunkban egyre nehezebb nyugalmat találni. A kutatások szerint egy jó ölelés az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megnyugtassuk magunkat.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A mai rohanó világunkban egyre nehezebb nyugalmat találni. A folyamatos hírdömping és az élet különféle kihívásai mind ránk nehezedhetnek, ami testileg-lelkileg is megviselhet bennünket. De mi lenne, ha a megoldás ott lenne az orrod előtt, pontosabban valaki karjaiban? A kutatások szerint egy jó ölelés az egyik legegyszerűbb, leggyorsabb és legtermészetesebb módja annak, hogy megnyugtassuk magunkat. Ehhez viszont legalább egy bizonyos ideig kell tartania.

Az emberek vágynak a testi kapcsolódásra

A The Healthy nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy egy friss amerikai felmérés szerint az emberek 54%-a tapasztalt fokozott stresszt 2024 januárja óta, különösen a politikai hírek hatására. A 21–24 éves fiatal felnőttek körében ez az arány még magasabb: 69%.

A cikk folytatódik, lapozz!