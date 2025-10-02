A tökéletes ölelés titka: ennyi ideig kell tartania a tudomány szerint
iStock

A tökéletes ölelés titka: ennyi ideig kell tartania a tudomány szerint

Nyul Debóra
Írta 2025.10.02.

A mai rohanó világunkban egyre nehezebb nyugalmat találni. A kutatások szerint egy jó ölelés az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megnyugtassuk magunkat.

A mai rohanó világunkban egyre nehezebb nyugalmat találni. A folyamatos hírdömping és az élet különféle kihívásai mind ránk nehezedhetnek, ami testileg-lelkileg is megviselhet bennünket. De mi lenne, ha a megoldás ott lenne az orrod előtt, pontosabban valaki karjaiban? A kutatások szerint egy jó ölelés az egyik legegyszerűbb, leggyorsabb és legtermészetesebb módja annak, hogy megnyugtassuk magunkat. Ehhez viszont legalább egy bizonyos ideig kell tartania.

Az emberek vágynak a testi kapcsolódásra

A The Healthy nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy egy friss amerikai felmérés szerint az emberek 54%-a tapasztalt fokozott stresszt 2024 januárja óta, különösen a politikai hírek hatására. A 21–24 éves fiatal felnőttek körében ez az arány még magasabb: 69%.

A megkérdezettek harmada úgy érzi, a testi egészség javítása és az önmagukkal való törődés enyhítené a stresszt – és itt jön a képbe az ölelés. Egy fillérbe sem kerül, mégis csodákra képes.

