Ezek a jelei, hogy a szexuális kémiátok tökéletes

Van az a pillantás, amitől egy pillanatra elfelejted, mit akartál mondani. Amikor valaki vonzódik hozzád, az gyakran már a szemében látszik. Nem erőltetett, nem kínos, hanem az a természetes, hosszan tartó szemkontaktus, amitől egyszerűen megáll a levegő.
Amikor már a pillantások is beszélnek
Ezek az apró mozdulatok néha többet mondanak minden szónál. Ha figyelsz, észreveszed, hogy reagáltok egymás jelzéseire – például, ha te mosolyogsz, ő is automatikusan elmosolyodik. Ez annak a jele, hogy köztetek nemcsak szikra van, hanem valami mélyebb összhang is.