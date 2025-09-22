A Remete lapja: ezt üzeni október Tarot kártyája

Az ősz sokunk számára egy lassabb, befelé fordulósabb időszak. Az idei október tarot kártyája, a Remete, segít megtalálni a belső fényünket, amikor a külvilág zajai túl hangosak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az ősz sokunk számára egy lassabb, befelé fordulósabb időszak: a korábban kezdődő esték, a lehulló levelek és a hűvösödő reggelek szinte hívnak, hogy kicsit elcsendesedjünk, és rendet tegyünk odabent.

Nem véletlen, hogy az idei október tarot kártyája a Remete, amely pontosan erről szól: segít megtalálni a belső fényünket akkor, amikor a külvilág zajai túl hangosak.

Mit üzen a Remete?

A Remete kártyáján egy idős férfit látunk, aki lámpással és bottal áll a hegy tetején. A lámpás nem más, mint a bölcsesség szimbóluma, ami egyúttal a saját belső fényünket mutatja meg, a bot pedig azt jelzi, hogy van erőnk és tartásunk ahhoz, hogy végigjárjuk a saját utunkat. Olvass még a témában Mutasd a telód! Ha ilyen a mobilod, kortalan stílusod van Van egy titkos hawaii módszer, ami boldogságot hoz számodra Horoszkópod szerint: ez a legnagyobb erősséged a párkapcsolatodban Sadhguru 7 legfontosabb leckéje a mélyebb és szebb élethez

A hegy teteje, a hegycsúcs szimbolikusan arra utal, hogy az önismerethez vezető út sokszor magányos, nehéz és kihívásokkal teli, de közben emelkedést, fejlődést és új távlatokat hozhat magával.

Ez a lap arra biztat, hogy most ne kifelé keresd a választ, hanem sokkal inkább befelé kutakodj, mert ott lelhetsz valódi értékekre. Lehet, hogy nem könnyű elcsendesítened a gondolataidat, de ha mersz időt szánni a befelé figyelésre, az október számodra egy igazi tisztulási, újrarendeződési hónap lehet.

A cikk folytatódik, lapozz!