A pszichológus szerint ezért érzed boldogabbnak magad ősszel

Az ősz különleges hatással van ránk, testileg, lelkileg és érzelmileg is. Fedezd fel, miért érezheted magad boldogabbnak ebben az évszakban!

Októberben az ősz már teljes pompájában ragyog. A nyári forróságnak búcsút intettünk, a járdákat vastagon borítja az avar, esténként előkerülnek a puha takarók, a gyertyák, és a levegőt pedig belengi a fahéj, a sült tök és a friss avar illata.

Ha te is minden ősszel újra beleszeretsz ebbe az évszakba – ha újra előveszed a Szívek szállodáját, a kötött sálakat és pumpkin spice lattét kortyolsz – akkor a The Healthy szerint könnyen lehet, hogy nem csak a nosztalgia beszél belőled, hanem tudományosan is igazolt jelenség zajlik benned.

Dr. Susan Albers, a Cleveland Clinic pszichológusa nemrég öt olyan okot sorolt fel, amiért az ősz különleges hatással van ránk – testileg, lelkileg és érzelmileg is, és bizony, egyik sem a véletlen műve.

1. Ősszel felébrednek az érzékeink

Az ősz minden érzékszervünkre hat: a színek, illatok, textúrák és hangok együtt olyan komplex élményt nyújtanak, amit kevés más évszak tud nyújtani. Gondolj csak bele: ahogy egy napsugár áttör a vörös és arany leveleken, ahogy ropog az avar a lábad alatt, vagy ahogy belélegzed a fűszeres levegőt – az agyad közben dolgozik, és boldogsághormonokat termel.

„Az emberek azért szeretik az őszt, mert egyszerre ébreszti fel az összes érzékszervüket” – magyarázza Dr. Albers. „Észreveszik a színek változását, érzik a meleg ruhák puha textúráját, belélegzik a fűszeres és fahéjas illatokat. Ezek a látványok és hangok aktiválják az agy jutalmazó központját, és dopamin szabadul fel, amely kellemes, nyugodt és nosztalgikus érzéseket vált ki belőlünk.”

Ezért is érzékeljük ezt az időszakot olyan meghitten, szinte gyógyítóan – az ősz szó szerint boldogsághullámot indít el az agyban.

