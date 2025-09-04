A páromnak egyedül kell lennie, hogy töltekezzen – én pedig félek egyedül lenni

Minden kapcsolatban ott a vágy, hogy minél több időt töltsünk együtt. Főleg a kapcsolat elején szinte természetes, hogy állandóan a másik közelségét keressük: együtt reggelizünk, együtt megyünk vásárolni, és együtt dőlünk le este a kanapéra.

Emlékszem, a mostani párommal egy időben még zuhanyozni is együtt jártunk, hogy azt az időt se kelljen külön tölteni, míg a másik a vízsugár alatt áll. Őrült, rajongó, szinte mániás szerelem volt, és a mai napig is sokszor az – pont, amilyet kerestem.

De ahogy a rózsaszín köd lassan eloszlik, egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy minden embernek szüksége van saját térre is. Ezt még a mi őrült tiniszerelmünkben is észre kellett vennünk, ha azt akartuk, hogy hosszú távon is működjünk együtt.

Csakhogy az, hogy kinek mennyi egyedül töltött időre van szüksége, nagyon eltérő lehet. Én például neurotipikus, szorongó-kötődő emberként élek párkapcsolatban egy neurodivergens partnerrel, akinek sokkal több énidő kell a töltekezéshez, mint nekem.

Eleinte ez nagyon nehéz volt. Amikor azt mondta, hogy szeretne egy délutánt vagy akár egy egész napot magában tölteni, rosszul esett. Úgy éreztem, mintha nem szeretne annyira velem lenni, mint én vele.

Felmerült bennem a kétely: talán túl sok vagyok neki, talán fárasztó a jelenlétem. Ezek a gondolatok fájtak, mert én a közelségből merítek energiát, az együtt töltött idő számomra a szeretet egyik legfontosabb kifejeződése.

A fordulatot az őszinte kommunikáció hozta, de ezt persze így könnyebb leírni, mint kimondani volt – elvégre, amikor éppen attól féltem, hogy sok vagyok, hogyan mondhattam volna el a páromnak, hogy nekem meg még ez sem elég? És amikor összeszedtem a bátorságomat, hogy megkérdezzem, miért van szüksége ennyi egyedüllétre, szükség volt a páromra is, hogy ne kérdésnek álcázott támadásnak hallja, amit mondani akarok.

Annak köszönhetően, hogy leültünk és beszéltünk az eltérő igényeinkről, ma már értem: ez nem arról szól, hogy kevésbé szeretne, hanem arról, hogy másképp működik az idegrendszere. A visszavonulás neki nem menekülés tőlem, hanem eszköz a feltöltődéshez. Ha ezt a lehetőséget megadja magának, utána sokkal nyitottabban és szeretetteljesebben tud jelen lenni a kapcsolatunkban.

Közben nekem is fontos volt szembenézni a saját érzéseimmel. Az egyedülléttől való félelmem nem a páromról szólt, hanem a saját sérüléseimből fakadt.

A szorongó kötődés miatt sokszor kapaszkodtam túl erősen, mert a magányt elutasításnak éltem meg. Amikor ezt felismertem, könnyebb lett elengedni a szorongást, és megérteni, hogy a párom énideje nem ellenem, hanem érte van.

Ez persze nem jelenti azt, hogy csak az ő igényei számítanak, és ez is egy olyan lecke volt, amit mindkettőnknek meg kellett értenie. Egy kapcsolat akkor működik jól, ha mindkét fél igényei érvényesülnek. Mindkettőnknek van igénye közös programokra, minőségi együttlétekre, de ez nem mindig ugyanolyan mennyiségben érvényesül. Fontos volt megtanulnom ezt is kimondani: nem elég, ha megértem, hogy ő vissza akar vonulni, nekem is jogom van ahhoz, hogy jelezzem, mikor van szükségem több közelségre vagy támogatásra. Például, ha nehéz időszakon megyek keresztül, nyíltan kérem, hogy most tegye meg ő azt az extra lépést, és legyen mellettem akkor is, ha számára épp fárasztóbb a folyamatos jelenlét.

Az egyensúlyt megtalálni sosem egyszerű. Nem arról van szó, hogy ha egyszer sikerül, akkor örökre beáll a rendszer. Ez egy folyamatos munka, egy állandó párbeszéd arról, hogyan tudunk egymás mellett jól lenni. A mi kapcsolatunkban ez úgy néz ki, hogy időről időre újrahangoljuk magunkat: beszélünk arról, kinek mennyi térre van szüksége, hogyan tudjuk a közös időt minőségivé tenni, és hogyan maradhatunk rugalmasak a változó élethelyzetekben.

A legnagyobb ajándék számomra az, hogy ma már jól érzem magam akkor is, ha egyedül vagyok. Nem szorongok azon, hogy a párom ilyenkor is szeret-e, mert tudom, hogy a távolság nem a kapcsolat végét jelenti, hanem az egészségét szolgálja. És ami talán a legfontosabb: amikor együtt vagyunk, már nem a hiányérzet diktál, hanem valóban örömünket leljük egymásban. Mind a ketten.