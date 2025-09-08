A nyugdíj nem hoz felszabadulást. Nem várt előnyei vannak, ha folytatod a munkát

Ha belegondolok, ez annyira ideális: a munka az életem magától értetődő részének tűnik. Talán pont ezért nem látom magam „nyugdíjas üzemmódban”. De nem vagyok ezzel egyedül! Ráadásul egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a nyugdíjkorhatár után is aktívan dolgozó emberek gyakran boldogabbak, egészségesebbek és elégedettebbek az életükkel.
A nyugdíj mítosza: tényleg a megérdemelt pihenésről szól?
A hivatalos nyugdíjkorhatár országonként változik, de az alapgondolat ugyanaz: eljön egy pont, amikor már „jár” a pihenés. Csakhogy a mai, hosszabb élettartam mellett szerencsére egyre többen érzik úgy, hogy 60 fölött még bőven van bennük lendület.
A Harvard egyik tanulmánya szerint például azok az idősek, akik a nyugdíj után is dolgoznak, átlagosan elégedettebbnek érzik magukat, mint azok, akik teljesen visszavonulnak.
