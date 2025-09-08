A nyugdíj nem hoz felszabadulást. Nem várt előnyei vannak, ha folytatod a munkát

El tudod képzelni, hogy egyik napról a másikra abbahagyd a munkádat, és soha többé ne csináld azt, ami évtizedek óta a mindennapjaid részét képezte? Én nem. Már csak azért sem, mert nem munkát választottam magamnak, hanem hivatást. Ráadásul olyan hivatást, amihez nemcsak nekem kell alkalmazkodnom, hanem ami képes hozzám is alkalmazkodni – köszönhetően a rugalmas időbeosztásnak és a vele járó kötetlenségnek.

Ha belegondolok, ez annyira ideális: a munka az életem magától értetődő részének tűnik. Talán pont ezért nem látom magam „nyugdíjas üzemmódban”. De nem vagyok ezzel egyedül! Ráadásul egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a nyugdíjkorhatár után is aktívan dolgozó emberek gyakran boldogabbak, egészségesebbek és elégedettebbek az életükkel.

A nyugdíj mítosza: tényleg a megérdemelt pihenésről szól?

A hivatalos nyugdíjkorhatár országonként változik, de az alapgondolat ugyanaz: eljön egy pont, amikor már „jár” a pihenés. Csakhogy a mai, hosszabb élettartam mellett szerencsére egyre többen érzik úgy, hogy 60 fölött még bőven van bennük lendület.

A Harvard egyik tanulmánya szerint például azok az idősek, akik a nyugdíj után is dolgoznak, átlagosan elégedettebbnek érzik magukat, mint azok, akik teljesen visszavonulnak.

Mielőtt arra gondolnál, hogy ez biztos a pénz miatt van így, oszlassuk is el a tévhitet: a munka nem csupán jövedelmet biztosít, hanem keretet ad a mindennapoknak, közösséget jelent, és ami talán a legfontosabb, fenntartja az identitásunkat.

