„A nők bizalmaskodással kötődnek” – 3 oka is van, amiért a női barátságok erősebbek

Fehér Dia
Írta 2025.10.12.

A női barátságok különleges ereje sokszor mélyebb kapcsolódást nyújt, mint a romantikus kapcsolatok. Dr. Joy Harden Bradford pszichológus szerint ezek a kapcsolatok különösen fontosak az életünkben.

Hosszú ideig azt hittük, hogy az „igazi” intimitás és mély szeretet kizárólag a romantikus kapcsolatokban létezhet. Pedig a női barátságoknak is megvan a saját, különleges erejük: képesek ugyanazt a mély kapcsolódást, támogatást és megértést megadni – a legszebb pillanatoktól a legzűrösebb időszakokig.

„Sok nő életében valójában a barátnői kapcsolatok állnak a középpontban” – mondja Dr. Joy Harden Bradford, pszichológus a SELF magazinnak. „Ha belegondolunk, kik voltak ott mellettünk, amikor nehéz volt, amikor kerestük önmagunkat – gyakran a barátnőink segítettek visszatalálni az identitásunkhoz, és általuk lettünk erősebbek.”

De vajon miért érződnek ezek a női kapcsolatok gyakran mélyebbnek, bensőségesebbnek, mint a férfiak közti barátságok? Dr. Bradford szerint ezek a tényezők különböztetik meg őket:

Olvass még a témában

1. A nők bizalmaskodással, nem pedig közös tevékenységekkel kötődnek

„Már gyerekként is úgy szocializálódunk, hogy a történetmesélésen, titkok megosztásán keresztül kapcsolódjunk egymáshoz” – magyarázza Dr. Bradford.

A homokozótól a kollégiumi szobákig a lányok gyakran beszélnek arról, mi történik az életükben – elmesélik, ki tetszik nekik, de a munkahelyi stresszt vagy a családi drámákat is megosztják egymással. Ezek a mindennapi történetek azok, amelyek összekötnek minket.

A fiúk viszont sokszor közös tevékenységek – például sport, videójátékok vagy közös hobbik – révén barátkoznak. Ezek is fontos alapot teremtenek, de kevesebb teret adnak a nyílt, mély beszélgetéseknek, amelyek az érzelmi intimitás alapját adják – ezt pedig a nők kapcsolataiban gyakrabban látjuk.

Unsplash

