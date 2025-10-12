„A nők bizalmaskodással kötődnek” – 3 oka is van, amiért a női barátságok erősebbek

Hosszú ideig azt hittük, hogy az „igazi” intimitás és mély szeretet kizárólag a romantikus kapcsolatokban létezhet. Pedig a női barátságoknak is megvan a saját, különleges erejük: képesek ugyanazt a mély kapcsolódást, támogatást és megértést megadni – a legszebb pillanatoktól a legzűrösebb időszakokig.
„Sok nő életében valójában a barátnői kapcsolatok állnak a középpontban” – mondja Dr. Joy Harden Bradford, pszichológus a SELF magazinnak. „Ha belegondolunk, kik voltak ott mellettünk, amikor nehéz volt, amikor kerestük önmagunkat – gyakran a barátnőink segítettek visszatalálni az identitásunkhoz, és általuk lettünk erősebbek.”
De vajon miért érződnek ezek a női kapcsolatok gyakran mélyebbnek, bensőségesebbnek, mint a férfiak közti barátságok? Dr. Bradford szerint ezek a tényezők különböztetik meg őket:
1. A nők bizalmaskodással, nem pedig közös tevékenységekkel kötődnek
„Már gyerekként is úgy szocializálódunk, hogy a történetmesélésen, titkok megosztásán keresztül kapcsolódjunk egymáshoz” – magyarázza Dr. Bradford.
A homokozótól a kollégiumi szobákig a lányok gyakran beszélnek arról, mi történik az életükben – elmesélik, ki tetszik nekik, de a munkahelyi stresszt vagy a családi drámákat is megosztják egymással. Ezek a mindennapi történetek azok, amelyek összekötnek minket.
A fiúk viszont sokszor közös tevékenységek – például sport, videójátékok vagy közös hobbik – révén barátkoznak. Ezek is fontos alapot teremtenek, de kevesebb teret adnak a nyílt, mély beszélgetéseknek, amelyek az érzelmi intimitás alapját adják – ezt pedig a nők kapcsolataiban gyakrabban látjuk.