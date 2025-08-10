Pápá muslicák! Kipróbáltam 5 módszert és ez vált be

Kitettél az asztalra egy tál finom érett barackot, de másnapra ellepték a muslicák? Ezek a kis repkedő bogarak egyik pillanatról a másikra el tudják lepni az otthonunkat, soha nem tudjuk honnan jönnek, és megszabadulni tőlük valóságos kínszenvedés. Vagy mégsem? Muslica-ellenes praktikák után kutattunk.
Szinte nem telik el nyár, hogy ne jelennének meg muslicák (vagy muslincák – ki, hogy hívja) a konyhámban. Folyton ott legyeskednek, és érett gyümölcsök után kutatnak. Néha már azért nem teszem ki a friss dolgokat az asztalra, hogy a gyerekek szabadon csemegézzenek, mert rettentően idegesít, amikor ellepik az ételt.
Megfigyeltem, hogy nem csak a különböző gyümölcsökre támadnak, hanem előszeretettel környékezik meg a kávéfőző által kiköpött használt kávézaccot is – de esküszöm, hogy az újonnan átültetett szobai növényeim földjéből is láttam már kiszállni egyet-kettőt. Lehet, hogy már csak a szemem káprázik, de egyet tudok, bombabiztos megoldások után kutattam, mert a bolti ragacsos és büdös (számukra illatos és vonzó) papírfelületek gyakorlatilag semmit sem segítettek az én háztartásomban a helyzeten.
1/5 Egyedi DIY muslinca papír
A cikk folytatódik, lapozz!