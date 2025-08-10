Pápá muslicák! Kipróbáltam 5 módszert és ez vált be

Kitettél az asztalra egy tál finom érett barackot, de másnapra ellepték a muslicák? Ezek a kis repkedő bogarak egyik pillanatról a másikra el tudják lepni az otthonunkat, soha nem tudjuk honnan jönnek, és megszabadulni tőlük valóságos kínszenvedés. Vagy mégsem? Muslica-ellenes praktikák után kutattunk.

Szinte nem telik el nyár, hogy ne jelennének meg muslicák (vagy muslincák – ki, hogy hívja) a konyhámban. Folyton ott legyeskednek, és érett gyümölcsök után kutatnak. Néha már azért nem teszem ki a friss dolgokat az asztalra, hogy a gyerekek szabadon csemegézzenek, mert rettentően idegesít, amikor ellepik az ételt.

Megfigyeltem, hogy nem csak a különböző gyümölcsökre támadnak, hanem előszeretettel környékezik meg a kávéfőző által kiköpött használt kávézaccot is – de esküszöm, hogy az újonnan átültetett szobai növényeim földjéből is láttam már kiszállni egyet-kettőt. Lehet, hogy már csak a szemem káprázik, de egyet tudok, bombabiztos megoldások után kutattam, mert a bolti ragacsos és büdös (számukra illatos és vonzó) papírfelületek gyakorlatilag semmit sem segítettek az én háztartásomban a helyzeten.

1/5 Egyedi DIY muslinca papír Egy internetes kreatív oldalon találtam a ragacsos papír házi elkészítésének leírását. Lényege, hogy szerezni kell egy élénk rikító színű papírt, ami vonzza majd a muslincákat, és be kell kenni valamilyen – számukra csábító, ragacsos anyaggal. Én mézet használtam. Ezután fel kell tenni valahova, ahol nincs nagyon útba, és várni kell, hogy mi fog történni. Láss csodát, elég sok muslincát befogtam vele, de sokszor beleért a kezem a mézbe, ahogy tevékenykedtem a konyhában, így nem mondhatnám, hogy ez bizonyult a legjobb megoldásnak – persze lehet, hogy rossz helyre tettem fel.



