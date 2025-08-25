A millennial pink körmök visszatértek – 11 aranyos dizájn inspiráció

Bár a millennial generáció az évek során hozott néhány megkérdőjelezhető döntést (helló korrektorszínű ajkak és az iroda–klub öltözet hibridje), akadtak igazi telitalálatok is.

Bár a millennial generáció az évek során hozott néhány megkérdőjelezhető döntést (helló korrektorszínű ajkak és az iroda–klub öltözet hibridje), akadtak igazi telitalálatok is. Az avokádós pirítós marad, a kézműves kávé továbbra is isteni ajándék, és a millennial rózsaszín éppolyan előnyös és sokoldalú, mint valaha. Ez a krémes pasztell árnyalat, a vattacukor és a fáradt lazac tökéletes fúziója, valóságos erődemonstráció, amely mindenhol felbukkan, a luxus kézitáskáktól kezdve a lakásfalakon át egészen a körmökig. Ha csak egy kis ízelítőt szeretnél belőle, a millennial rózsaszín manikűr egyértelmű választás. Íme néhány inspiráció, amit lementhetsz a következő körmözéshez.

1. Egyszerű millennial rózsaszín manikűr

A millennial rózsaszín gyakorlatilag egy semleges szín. Ez a minimalista manikűr maga a tökély, csak nézd meg azt a gyönyörű árnyalatot! Bármilyen szetthez passzol, legyen az farmer-póló kombináció vagy egy elegáns koktélruha. Ha éppen valami letisztult eleganciára vágysz, akkor ezzel biztosan nem lősz mellé.

2. Strasszköves díszítés

Az egyszerű millennial rózsaszín manikűr önmagában is tökéletes, de ha egy kis extrára vágysz, tegyél csillogó díszítést egy-két körömre. Egyetlen apró kő is elég ahhoz, hogy az egész megjelenésed kifinomultabbnak hasson.

