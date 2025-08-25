A millennial pink körmök visszatértek – 11 aranyos dizájn inspiráció
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Test / A millennial pink körmök visszatértek –...

A millennial pink körmök visszatértek – 11 aranyos dizájn inspiráció

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.25.

Bár a millennial generáció az évek során hozott néhány megkérdőjelezhető döntést (helló korrektorszínű ajkak és az iroda–klub öltözet hibridje), akadtak igazi telitalálatok is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Bár a millennial generáció az évek során hozott néhány megkérdőjelezhető döntést (helló korrektorszínű ajkak és az iroda–klub öltözet hibridje), akadtak igazi telitalálatok is. Az avokádós pirítós marad, a kézműves kávé továbbra is isteni ajándék, és a millennial rózsaszín éppolyan előnyös és sokoldalú, mint valaha. Ez a krémes pasztell árnyalat, a vattacukor és a fáradt lazac tökéletes fúziója, valóságos erődemonstráció, amely mindenhol felbukkan, a luxus kézitáskáktól kezdve a lakásfalakon át egészen a körmökig. Ha csak egy kis ízelítőt szeretnél belőle, a millennial rózsaszín manikűr egyértelmű választás. Íme néhány inspiráció, amit lementhetsz a következő körmözéshez.

1. Egyszerű millennial rózsaszín manikűr

A millennial rózsaszín gyakorlatilag egy semleges szín. Ez a minimalista manikűr maga a tökély, csak nézd meg azt a gyönyörű árnyalatot! Bármilyen szetthez passzol, legyen az farmer-póló kombináció vagy egy elegáns koktélruha. Ha éppen valami letisztult eleganciára vágysz, akkor ezzel biztosan nem lősz mellé.

2. Strasszköves díszítés

Az egyszerű millennial rózsaszín manikűr önmagában is tökéletes, de ha egy kis extrára vágysz, tegyél csillogó díszítést egy-két körömre. Egyetlen apró kő is elég ahhoz, hogy az egész megjelenésed kifinomultabbnak hasson.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

6 dolog, amire te sem használtad eddig a papírtörlőt, pedig zseniális

6 dolog, amire te sem használtad eddig a papírtörlőt, pedig zseniális
A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?

A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?
10 álomszép esküvői manikűr, amit minden menyasszony megirigyelne

10 álomszép esküvői manikűr, amit minden menyasszony megirigyelne
Van 4 zodiákus, akinek sürgősen határokat kell húznia áprilisban

Van 4 zodiákus, akinek sürgősen határokat kell húznia áprilisban
„Bókolok és elkérem a számát” – Férfiak, hogyan fűzitek a nőket?

„Bókolok és elkérem a számát” – Férfiak, hogyan fűzitek a nőket?
Lehet túl okosnak lenni a szerelemhez? Talán ezért nem találod az igazit

Lehet túl okosnak lenni a szerelemhez? Talán ezért nem találod az igazit
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK