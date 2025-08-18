A mágneses körmök nem csak télre valók! Íme 10 inspiráló manikűr nyár végére

A bársony hatású körmök a téli szezon nagy kedvencei, azonban most, nyár végén is bátran kipróbálhatsz egy hasonló manikűrt. Ha elsőre nem is ez a díszítési technika jutna eszedbe egy augusztusi körömről, akkor most bebizonyítjuk, hogy a mágneses manikűr is nézhet ki jól a melegebb évszakokban is. Íme 10 inspiráló variáció, amit érdemes elmentened.

