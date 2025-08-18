A mágneses körmök nem csak télre valók! Íme 10 inspiráló manikűr nyár végére
A mágneses körmök nem csak télre valók! Íme 10 inspiráló manikűr nyár végére

Írta 2025.08.18.

A bársony hatású körmök a téli szezon nagy kedvencei, azonban most, nyár végén is bátran kipróbálhatsz egy hasonló manikűrt. Ha elsőre nem is ez a díszítési technika jutna eszedbe egy augusztusi körömről, akkor most bebizonyítjuk, hogy a mágneses manikűr is nézhet ki jól a melegebb évszakokban is. Íme 10 inspiráló variáció, amit érdemes elmentened.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Aura körmök

A pasztell lila és az élénkebb pink színek ötvözésével készült ez a mesés aura manikűr, ahol a köröm belső részére kerül az élénk rózsaszín. Egyszerű és nagyszerű, ráadásul viszonylag könnyen elkészíthető ez a manikűr.

Absztrakt díszítéssel

Ha már a rózsaszínnél tartunk, ez a kék-rózsaszín, pink és sárga manikűr is toplistás helyen szerepel a nyári mágneses körmök között. Biztos, hogy sok bókot bezsebelhetsz, ha ezt választod!

