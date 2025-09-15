A legkellemetlenebb feladatodat is örömmel végzed ezzel a pszicho trükkel

A csúcs-vég hatás segít abban, hogy a halogatott feladatokat ne szenvedős kötelességként éld meg, hanem élményként. Ez a módszer megváltoztathatja a feladatokhoz való hozzáállásodat.

Ismerős az az érzés, amikor egy régóta halogatott feladatnak végül nagy nehezen nekiállsz, és közben végig csak azon kattogsz, mennyire utálod? Legyen szó szelektálásról, mosogatásról vagy egy Excel-táblázat kitöltéséről – a feladat közepén legtöbbször semmi izgalmas nincs. Aztán, ha végre befejezed, mégis elégedettséget, megkönnyebbülést érzel, és utólag gyakran úgy látod, hogy nem is volt annyira szörnyű az egész. Hogy lehet ez?

A magyarázat a csúcs-vég hatásban rejlik.

Daniel Kahneman, Nobel-díjas pszichológus kutatásai szerint, amikor egy élményre visszagondolunk, nem az számít igazán, hogy összességében mennyi ideig tartott vagy mennyire volt kényelmetlen – egyszerűen azért, mert az agyunk nem az egész folyamatra emlékszik, hanem arra, milyen volt a csúcspont és a lezárás.

Gondolj csak egy fogorvosi látogatásra! Ha a kezelés közben van egy fájdalmas pont, de a végén elégedett vagy az eredménnyel és a fogorvosod mosolyogva enged utadra, utólag már nem a teljes kellemetlenség marad meg, hanem a pozitív lezárás. Ugyanez történik akkor is, ha házimunka közben találsz egy régi fotót, ami felett hatalmasat nosztalgiázol – az a váratlan csúcspont teljesen átírhatja az egész élmény emlékét.

