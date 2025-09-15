A legkellemetlenebb feladatodat is örömmel végzed ezzel a pszicho trükkel
iStock

Címlap / Életmód / A legkellemetlenebb feladatodat is...

A legkellemetlenebb feladatodat is örömmel végzed ezzel a pszicho trükkel

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.15.

A csúcs-vég hatás segít abban, hogy a halogatott feladatokat ne szenvedős kötelességként éld meg, hanem élményként. Ez a módszer megváltoztathatja a feladatokhoz való hozzáállásodat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ismerős az az érzés, amikor egy régóta halogatott feladatnak végül nagy nehezen nekiállsz, és közben végig csak azon kattogsz, mennyire utálod? Legyen szó szelektálásról, mosogatásról vagy egy Excel-táblázat kitöltéséről – a feladat közepén legtöbbször semmi izgalmas nincs. Aztán, ha végre befejezed, mégis elégedettséget, megkönnyebbülést érzel, és utólag gyakran úgy látod, hogy nem is volt annyira szörnyű az egész. Hogy lehet ez?

A magyarázat a csúcs-vég hatásban rejlik.

Daniel Kahneman, Nobel-díjas pszichológus kutatásai szerint, amikor egy élményre visszagondolunk, nem az számít igazán, hogy összességében mennyi ideig tartott vagy mennyire volt kényelmetlen – egyszerűen azért, mert az agyunk nem az egész folyamatra emlékszik, hanem arra, milyen volt a csúcspont és a lezárás.

Ez azt jelenti, hogy a feladatok elvégzése során inkább arra fókuszálunk, mi volt az elfoglaltságban a legintenzívebb pillanat (legyen az pozitív vagy negatív), és hogyan ért véget.

Mások ezeket olvassák

Gondolj csak egy fogorvosi látogatásra! Ha a kezelés közben van egy fájdalmas pont, de a végén elégedett vagy az eredménnyel és a fogorvosod mosolyogva enged utadra, utólag már nem a teljes kellemetlenség marad meg, hanem a pozitív lezárás. Ugyanez történik akkor is, ha házimunka közben találsz egy régi fotót, ami felett hatalmasat nosztalgiázol – az a váratlan csúcspont teljesen átírhatja az egész élmény emlékét.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A legkellemetlenebb feladatodat is örömmel végzed ezzel a pszicho trükkel

A legkellemetlenebb feladatodat is örömmel végzed ezzel a pszicho trükkel
Betiltották az EU-ban a géllakkok népszerű összetevőjét rákkeltő hatása miatt

Betiltották az EU-ban a géllakkok népszerű összetevőjét rákkeltő hatása miatt
A függönyfrufru kistesójával felfrissítheted a frizurádat

A függönyfrufru kistesójával felfrissítheted a frizurádat
4 elfeledett strandolási lehetőség Budapesten

4 elfeledett strandolási lehetőség Budapesten
Ez az oka, hogy fiatalabbnak nézel ki, mint anyukád ugyanannyi idősen

Ez az oka, hogy fiatalabbnak nézel ki, mint anyukád ugyanannyi idősen
﻿Íróasztal styling – 5 egyszerű tipp, és a gyerek sokkal nagyobb kedvvel ül le tanulni

﻿Íróasztal styling – 5 egyszerű tipp, és a gyerek sokkal nagyobb kedvvel ül le tanulni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK