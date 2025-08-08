Az 5+1 legfinomabb növényi krém – Húsfogyasztók is imádni fogják!

A növényi étrendet illetően az egyik legnehezebb feladat az, hogy gyökeresen meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat az ételekhez, és el kell engednünk a hagyományokat. Ez egyúttal kiváló lehetőség új ízek, fogások kipróbálására, de azért kellő töprengést is jelent – legalábbis egy ideig.

Nekem például nem is a húsok elhagyása volt nehéz, főleg nem a tejtermékeké, amikre manapság már remek alternatívák vannak. Annál problémásabb volt, hogy mi kerüljön pl. a szendvicsembe, ha a szalámik és a különféle szendvicskrémek kiesnek. Szerencsére találtam remek alternatívákat, mégpedig a margarinon túl!

1/6 Guacamole A mexikói eredetű guacamoléra nincs aranyérvényű recept, mert mindenki máshogy készíti ezt a már-már nemzeti ételnek számító fogást.



Ami biztos, hogy az alapanyagok nem igazán változnak: az avokádó húsát villával összenyomkodják, apróra vágott hagymát és paradicsomot tesznek mellé, majd korianderrel és csilivel, sóval fűszerezik.



A masszát megöntözik frissen facsart limelével és néhány órára félreteszik a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek.



Mennyei finomság, amit önmagában is szívesen fogyaszt az ember, de nagyszerűen passzol a burritókba is.



