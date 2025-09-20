A lecke, amit egy bőrig áztató záporból tanultam – És amiért hálás vagyok
A lecke, amit egy bőrig áztató záporból tanultam – És amiért hálás vagyok

Schuster Borka
Írta 2025.09.20.

Egy nyári zápor közepette jöttem rá, hogy néha el kell engednünk a kontrollt, és meg kell tanulnunk létezni a pillanatban. Ez a felismerés furcsa felszabadultságot hozott számomra.

Még a nyáron történt, egy olyan napon, amikor amúgy is tele volt a fejem, sok volt a teendőm, de azt gondoltam, mindent elterveztem, mindent kitaláltam, már csak az kell, hogy tartsam magam a terveimhez, és akkor a nap végére minden el lesz rendezve, minden feladat végén pont lesz, és mindent szépen kihúzhatok a listáról.

Miközben az egyik teendőm kipipálása után hazafelé sétáltam, az ég már gyanúsan sötét volt, de úgy gondoltam, gyorsabb vagyok a viharnál.

Spoiler: nem voltam. Néhány perc múlva leszakadt az ég, és mire észbe kaptam, patakokban folyt rajtam a víz, a cipőm cuppogott, a hajam az arcomra tapadt. Esernyő persze nem volt nálam, mikor elindultam, még nyoma sem volt az esőnek, és egyébként sem hittem, hogy azon a pár száz méteren baj lehet. De ez az a fajta eső volt, ami 20 méteren is bőrig áztat.

Az első reakcióm persze az volt, hogy elkezdtem utálni a világot, ami teljesen egyértelműen összeesküdött ellenem, és most jól elrontja a terveimet, hiszen hazaérve nem ugorhatok neki a következő feladatomnak, hanem majd zuhanyoznom meg hajat szárítanom kell, de egyébként is hol van az még, most a következő 3 percet szüttyögős zokniban kell töltenem, utálom ezt az egészet, utálom ezt a várost, utálom az esőt és utálom az embereket, különösen azokat, akiknél esernyő van, bár a cipőjük már nekik is biztosan beázott. Legalább.

