A jóllét új generációs támogatója: itt van a Samsung Galaxy Watch 8

Megérkezett a Samsung legújabb okosórája, a Samsung Galaxy Watch 8, amely rekordokat dönt a viselhető okoseszközök között. Nem csupán kényelmes és megkönnyíti a hétköznapokat, de egyben elegáns is, divatos kiegészítő.

Új dizájn, egyszerű használat

A Samsung Galaxy Watch termékcsalád legújabb eszköze, a Watch 8 megújult formában könnyebb és vékonyabb is az előző modellekhez képest, így a napközbeni aktivitási időszakban és éjszaka alvás közben is kényelmesen viselhető. Egyúttal az elegáns vonalvezetés divatos megjelenést kölcsönöz az eszköznek, így általános technológiai eszköz helyett stílusos kiegészítőként viselhető.

Az új kialakítás által az óra felülete átláthatóbbá vált: a fontos információk, menüpontok és beállítások minden eddiginél könnyebben és gyorsabban hívhatók elő. Így a segítség azonnal elérhető.

Valódi együttműködés az MI-nek köszönhetően

A Galaxy Watch 8 a Samsung első okosórája, amelyre már gyárilag telepítésre kerül a Google Gemini, vagyis az Android eszközökre szabott mesterséges intelligencia. Egy egyszerű hangparancs segítségével lényegében bármilyen feladat elvégezhető: a napod megszervezése, információ keresés, hívásindítás. Mindez anélkül, hogy akár a telefonodhoz, akár az órádhoz akár csak egy ujjal is hozzá kéne nyúlnod.

Ennek ellenére a letisztult kijelző, a tematikus menüelosztás és az okos javaslatok együttesen egy igen könnyen használható eszközt alkotnak, amely alkalmazkodik a mindennapi szokásaidhoz.

Személyes tanácsadó a csuklódon

A Samsung legújabb okosórája sokkal több, mint egy lépésszámláló vagy edzéskövető. A számtalan funkció – pulzusmérés, környezeti hatások követése, egyéb életfunkciók mérése – segítenek átfogó képet adni fizikai állapotodról és mindennapi szokásaidról. Mindezen információk pedig szöveges és képi visszajelzés formájában érhetők el, így az életmódváltáshoz is motivációt biztosíthatnak.

Ehhez járul hozzá például az új „Running Coach”, amely valós időben segít edzésed megtervezésében. Így kezdőként, vagy gyakorlott futóként is saját személyiedződ lesz, aki figyel, tanít és segít fejlődni.

Mindemellett éjszaka is érdemes a csuklódon hagyni az eszközt, hiszen több éjszaka alvási mintázatai alapján részletes elemzést készít. Ennek egy része a személyre szabott ajánlás arra vonatkozóan, hogy mikor érdemes lefeküdnöd ahhoz, hogy másnap a lehető legjobb formában lehess. Ez pedig olyasvalami, ami nincs ember, akinek ne jönne jól.

Rengeteg előny, egyetlen eszköz

Elegáns kialakítás, amely mégis kényelmes és könnyen viselhető

Intelligens egészségfigyelés a nap minden percében

Személyi edzéstervek és egészségmegőrzéssel kapcsolatos ajánlások

Hangvezérelt MI a mindennapok megkönnyítésére

Személyre szabott felhasználói felület

Galaxy Watch 8 néhány napon belül

A SES.HU kínálatában máris elérhető a Samsung Galaxy Watch 8! Számtalan állandó és szezonális kedvezmény közül válogathatsz, amelyeknek köszönhetően Te is azonnal megrendelheted vadiúj egészségügyi vagy munka tanácsadódat, amely ráadásul pár munkanapon belül már kiszállításra is kerül! Add le rendelésedet még ma és élvezd a számos előnyt!