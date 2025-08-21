A hosszú sortok uralják a divatot: 8 inspiráló szett, amitől a nyári look-od szintet lép

A miniszoknyák és a nagyon rövid sortok kétségkívül elfogadottak a kifutón, de ha a mindennapokban nem feltétlenül szeretnél ennyi bőrt megmutatni, jó helyen jársz. Jelenleg a hosszú sortok uralják a trendeket. A styling lehetőségeknél csak a képzeleted szab határt. Görgess lejjebb 8 olyan megjelenésért, amivel te is szuper inspirációt nyerhetsz, hogy hogyan viseld a hosszú sortot divatosan.

1. Laza dzseki

A rövid dzseki jól kiegészíti a hosszú sortot, mert visszafogott, mégis markáns réteget ad a szettednek. Egy sima pólóval vagy trikóval viselve nem lesz túl hivalkodó, de mégis karakteres lesz az összeállítás. Ha ehhez még hozzáadsz egy egyszerű övet és kényelmes cipőt, kész a laza, átgondolt megjelenés. Ez a kombináció tökéletes mindennapokra, amikor stílusos akarsz lenni anélkül, hogy túl sokat gondolkodnál rajta.

2. Hozzáillő zakóval

Ha a hosszú sortot ugyanabból az anyagból készült zakóval viseled, egy rövidített nadrágruha hatását kelted, ami egyszerre elegáns és kényelmes. Vegyél alá egy egyszerű felsőt, például egy egyszínű pólót vagy blúzt, hogy ne legyen túl hivalkodó a felső rész. A cipő lehet lapos vagy magassarkú, attól függően, mennyire szeretnéd alkalmivá tenni a megjelenést. Ez a kombináció jól működik munkahelyre és hétvégi programokra egyaránt.

3. Rövid, testhez simuló pólóval

A rövid, testhez simuló póló jól ellensúlyozza a hosszú short lazább vonalát, fiatalos és könnyed hatást ad. Ha hozzáadsz egy egyszerű cipőt, például tornacipőt vagy lapos szandált, kész a hétköznapi, nyári viselet. Ha úgy érzed, hogy túl sok bőr látszik, válassz hosszabb fazonú pólót, amit csak kicsit tűrj be.

