A gyerekkorodra vezethető vissza, miért szeretsz takaró alatt aludni – még kánikulában is

Talán hozzám hasonlóan te is takaró alatt töltesz minden éjszakát, még a legforróbb nyári napokon is. De miért van az, hogy a meleg és a takaró adta biztonság valami egészen különleges érzést nyújt?

Pszichológusok szerint ennek a szokásnak egészen mély, érzelmi és fiziológiai okai is lehetnek. A szakértők szerint a takaró nem csupán egy hőszabályozó eszköz. Gyerekkorban az egyik első biztonsági zónánk volt: egy puha, otthonos burok, amibe visszahúzódhattunk, amikor a világ túl nagynak vagy ijesztőnek tűnt.

Ha a gyerekkorod feszültséggel telt vagy nem kaptál elegendő érzelmi biztonságot, a tested még felnőttként is vágyhat arra a megnyugtató érzésre, amit a takaród jelentett számodra. Ez a „védőréteg” tudattalan üzenetet küld az agyadnak: „Itt biztonságban vagy.”

De kezdjük az elején!

A testhőmérsékleted éjszaka természetes módon csökken, és a takaró segít, hogy ez a lehűlés ne legyen zavaróan nagy, miközben a takaród alatt kellemes mikroklíma alakul ki, ami támogatja a mélyalvásodat.

Ráadásul a fizikai nyomás (amivel rád nehezedik a takaród, főleg súlyozott változat esetében) serkenti a szerotonin és melatonin termelődését, ami ugyancsak elősegíti a nyugalmat és a pihentető alvást. Nem szabad alábecsülni ezt az eredményt!

Ráadásul a fizikai nyomás (amivel rád nehezedik a takaród, főleg súlyozott változat esetében) serkenti a szerotonin és melatonin termelődését, ami ugyancsak elősegíti a nyugalmat és a pihentető alvást. Nem szabad alábecsülni ezt az eredményt!

Egy svéd kutatás során megállapították a kutatók, hogy egy súlyozott takaró használata akár 30%-kal megnöveli a melatoninszintet, vagyis természetes módon segít sokkal jobb minőségű alvást elérni.

Evolúciós és pszichológiai gyökerek

A takaró sokkal több, mint egy hasznos kiegészítő: az egyik legelső tranzicionális, átmeneti tárgyunk is, hiszen segíti a gyermek anyától való elválását. Olyan, mint egy erőt sugárzó eszköz a külvilág és a biztonságos otthon, a védett tér között.

Azonban nem csupán gyerekként, hanem felnőttként is ragaszkodhatunk bizonyos tárgyakhoz érzelmi okokból – főleg krízisek, veszteségek, kihívások idején. Egy 1979-es vizsgálat szerint a felnőttek esetében meglepően gyakori a biztonsági tárgyhoz való ragaszkodás. Miközben a gyerekek 60%-a már az első 3 évben kötődik valamilyen tárgyhoz, a felnőtteknek akár a 40%-a is használ valamilyen átmeneti tárgyat a stressz vagy szorongás enyhítésére.

Ezek a tárgyak nemcsak érzelmi biztonságot nyújtanak, hanem fiziológiás szinten is segítenek nyugalmat teremteni.

