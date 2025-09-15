A boldogság paradoxona – Minél jobban keressük, annál kevésbé találjuk meg
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / A boldogság paradoxona – Minél...

A boldogság paradoxona – Minél jobban keressük, annál kevésbé találjuk meg

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.15.

A boldogságot gyakran hajszoljuk, mégis minél görcsösebben keressük, annál inkább kicsúszik a kezünkből. Fedezd fel, hogyan találhatunk rá, amikor nem is számítunk rá.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A boldogság az egyik legősibb és leggyakrabban feltett emberi kérdés. Vajon mi a titka annak, hogy valóban boldogok lehessünk? Gyerekként azt hisszük, majd akkor leszünk boldogok, ha megkapjuk a várva várt játékot, tinédzserként ha észrevesz a kiszemeltünk, felnőttként pedig, ha jó munkánk, stabil kapcsolatunk és biztos anyagi hátterünk van.

Aztán gyakran rájövünk, hogy amint elérjük a célunkat, az öröm rövid ideig tart, és máris valami más után vágyunk. Ez a boldogság paradoxona. Minél görcsösebben keressük, annál kevésbé találjuk meg, mert a boldogság sosem egy végállomás, hanem sokkal inkább melléktermék. Olvass tovább, és lásd meg, miért van az, hogy minél jobban hajszoljuk a boldogságot, annál könnyebben kicsúszik a kezünkből.

A boldogság hajszolásának illúziója

A modern világban különösen erősen él bennünk az a gondolat, hogy a boldogság egy állapot, amit el lehet érni, és amit onnantól kezdve állandóan birtokolni fogunk. A közösségi média is azt sugallja, hogy másoknak sikerült, hiszen mindenhol csak szép nyaralásokat, tökéletes családi pillanatokat, gondosan megkomponált mosolyokat látunk.

Mások ezeket olvassák

Mi pedig összehasonlítjuk a saját hétköznapjainkat ezekkel a kirakatba tett életekkel, és azt érezzük, hogy valamit rosszul csinálunk. Holott a boldogság nem abban rejlik, hogy folyamatosan eufóriát éljünk át, hanem abban, hogy képesek vagyunk értékelni az apró pillanatokat.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez az, amiért sosem kérnél bocsánatot – a csillagjegyed szerint

Ez az, amiért sosem kérnél bocsánatot – a csillagjegyed szerint
„Minden nap sírtam” – Férfiak, hogyan viseltétek, hogy válás után alig láthattátok a gyerekeiteket?

„Minden nap sírtam” – Férfiak, hogyan viseltétek, hogy válás után alig láthattátok a gyerekeiteket?
Ingyen csapvíz, kenyér – Mi volt a legfelháborítóbb juttatás a munkahelyeden?

Ingyen csapvíz, kenyér – Mi volt a legfelháborítóbb juttatás a munkahelyeden?
A leggyakoribb hibák, amit nőként elkövethetünk az edzőteremben

A leggyakoribb hibák, amit nőként elkövethetünk az edzőteremben
5 rejtett gyöngyszem falu Erdélyben, ahol mintha 1000 évet repülnél vissza az időben

5 rejtett gyöngyszem falu Erdélyben, ahol mintha 1000 évet repülnél vissza az időben
Friss felfedezés: a Gízai piramis 650 méteres oszlopokra épült

Friss felfedezés: a Gízai piramis 650 méteres oszlopokra épült
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK