A boldogság paradoxona – Minél jobban keressük, annál kevésbé találjuk meg

A boldogság az egyik legősibb és leggyakrabban feltett emberi kérdés. Vajon mi a titka annak, hogy valóban boldogok lehessünk? Gyerekként azt hisszük, majd akkor leszünk boldogok, ha megkapjuk a várva várt játékot, tinédzserként ha észrevesz a kiszemeltünk, felnőttként pedig, ha jó munkánk, stabil kapcsolatunk és biztos anyagi hátterünk van.
Aztán gyakran rájövünk, hogy amint elérjük a célunkat, az öröm rövid ideig tart, és máris valami más után vágyunk. Ez a boldogság paradoxona. Minél görcsösebben keressük, annál kevésbé találjuk meg, mert a boldogság sosem egy végállomás, hanem sokkal inkább melléktermék. Olvass tovább, és lásd meg, miért van az, hogy minél jobban hajszoljuk a boldogságot, annál könnyebben kicsúszik a kezünkből.
A boldogság hajszolásának illúziója
A modern világban különösen erősen él bennünk az a gondolat, hogy a boldogság egy állapot, amit el lehet érni, és amit onnantól kezdve állandóan birtokolni fogunk. A közösségi média is azt sugallja, hogy másoknak sikerült, hiszen mindenhol csak szép nyaralásokat, tökéletes családi pillanatokat, gondosan megkomponált mosolyokat látunk.
Mások ezeket olvassák