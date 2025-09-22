A 70-es évek hódít az őszi frizuráknál. Ütős hajszínek és formák

Az ősz beköszöntével sokan vágynak megújulásra, amely gyakran egy új frizurával kezdődik. Fedezd fel az idei szezon legnagyobb hajtrendjeit, amelyek természetes színekkel és merész vágásokkal hódítanak.

Akár a légkondis nappalidban töltötted a nyarat, akár egy Aperol spritzel a kezedben pörögtél végig egy tengerparti üdülésen, az ősz érkezése szinte mindenkiben felébreszti a vágyat egy igazi újrakezdésre. Van, aki az ajtódíszt cseréli le vagy a ruhatárát frissíti, de a bien csapatának kedvenc őszi rituáléja egy hajszalon-látogatás. Íme milyen frizurák és hajszínek hódítanak idén, hogy felkészülhessünk a hűvösebb hónapokra.

Ami a hajszínt illeti, egyre többen fordulnak a természetes árnyalataik felé – mondja Vanessa Ocando, New York-i fodrász. „Nagyon erős elmozdulást látok a lágy, napszítta hatású melírok felé, amelyek nem megváltoztatják, hanem kiemelik a természetes alapszínt.” A tartósság szintén fontos szempont, különösen a bizonytalan gazdasági helyzetben – teszi hozzá Min Kim hajszínező szakember. „Úgy érzem, az emberek valami kevesebb karbantartást igénylő megoldást keresnek” – mondja, hangsúlyozva, hogy nem teljesen gondozásmentes frizuráról van szó, hanem olyanról, amely „lehetővé teszi, hogy mindenki a saját tempójában jöjjön vissza a szalonba, miközben a szín továbbra is remekül mutat.”

A vágásoknál viszont éppen az ellenkező tendencia figyelhető meg, a fodrászok szerint egyre több vendég vágyik teljes átalakulásra. „Valami közös, kollektív energia érződik a megújulás körül" – mondja Ocando. „Egy merész hajvágás olyan, mintha tiszta lappal indulnánk, és erre most sokan vágynak."

Persze az őszi trendeknél a megújulás nem feltétlenül jelent hatalmas változást. Bár a határozott vonalú bob továbbra is az év legkarakteresebb frizurája („Az ősz abszolút a bobé” – mondja Garren, New York-i fodrász), kevésbé drasztikus megoldásokkal is frissítheted a megjelenésed, például frufruval dobhatod fel a jelenlegi fazont, vagy a napfény szívta végeket hetvenes éveket idéző rétegezéssel rövidítheted meg.

Összességében a 70-es évek erős hatása érezhető az idei őszi frizurákon, a shag fazontól a dús, volumenes afro frizurákig. „A 70-es évek hajviselete tele volt személyiséggel, mozgással és olyan telt formákkal, amelyek nyíltan szexinek számítottak” – mondja Sunnie Brook, Los Angeles-i fodrász. „Most igazán szükségünk van egy kis játékos, szabad és lázadó hajra, nem gondolod?”

Crème brûlée szőke

A profik „crème brûlée”-nek vagy akár „szupermodell” árnyalatnak is nevezik, de bárhogy is hívjuk, az idei ősz legmenőbb szőke tónusa a visszafogott eleganciáról szól. Nem túl meleg, nem túl hideg, ez az alacsony kontrasztú szőke csendes luxust sugároz, amely „szerintem az egész őszt uralni fogja” – mondja Tia Lambourn, Londonban dolgozó szakember.

